Las presencias de los delanteros Ramón Ábila o Gustavo Bou y de los laterales izquierdos Emmanuel Mas o el colombiano Frank Fabra, son las dudas que tiene el entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, para recibir el domingo a las 17.45 a Talleres de Córdoba, por la 21ra. fecha de la Superliga Argentina de fútbol (SAF).



Lo que si es un hecho es que el mediocampista ofensivo Emanuel Reynoso reemplazará al lesionado Carlos Tevez, con lo que dejará el 4-3-3 por el 4-3-1-2.



Todo hacía suponer que Ábila y Fabra jugarían desde el comienzo, pero los rendimientos de Bou (jugó algunos minutos) y Mas frente a Atlético Tucumán (en el 1-1 válido por la 20ma. jornada), sumado a lo que mostraron en las prácticas (la de hoy fue la 18va. cerrada a la prensa) generaron dudas en el mellizo.



Ábila trabajó diferenciado el martes, el miércoles ambos lo hicieron a la par del grupo, pero Bou hizo cuatro goles en el reducido, y ahí surgieron los interrogantes.



Por su parte, el lateral Mas le sacó ventaja a Fabra, porque el colombiano recién este viernes se reintegró a los entrenamientos tras estar de gira con su seleccionado.



Recién en el entrenamiento del sábado, donde se trabajará en la pelota parada, el mellizo confirmará a los once para defender la punta.



En consecuencia Boca, líder de la Superliga con 47 puntos, recibirá a Talleres, escolta con 41 unidades, con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Mas o Fabra; Nahitán Nandez, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Reynoso; Cristian Pavón y Ábila o Bou.



Las presencias de Pablo Pérez, Pavón, el uruguayo Nández y el colombiano Barrios están garantizadas, ya que todos regresaron sin lesiones de la gira que realizaron con sus respectivos lesionados.



Kudelka ya tiene los once

El director técnico de Talleres de Córdoba, Frank Darío Kudelka, probó el equipo titular que jugará el domingo ante Boca en La Bombonera, juego que enfrentará al primero y segundo de la Superliga, y no tendrá en el plantel al experimentado defensor Javier Gandolfi, quien no se recuperó completamente de un microdesgarro.



La confirmación de la aparición como titular del correntino Aldo Araujo por primera vez en el certamen es la novedad de un equipo que no mantiene la base de las últimas fechas, con un esquema 4-3-3.



Por otra parte, el volante ofensivo Juan Ramírez, que prendió la luz de alarma el miércoles por una dolencia muscular y salió antes de la práctica, no sufre inconvenientes mayores y estará desde el inicio.



De esta manera, los once elegidos por Kudelka para el encuentro del domingo serán Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Lucas Olaza; Pablo Guiñazú, Fernando Godoy y Juan Ramirez; Aldo Araujo, Junior Arias y Joao Rojas.



El plantel de la "T", que viajará esta tarde a Buenos Aires a la espera del juego ante Boca, se completa con Mauricio Caranta, Marcos Maciel, Marcelo Medina, Nicolás Giménez, Mauro Ortiz, Cristian Ojeda, Nahuel Soñora y Marcelo Torres.



Talleres llega a este duelo de la 21ra fecha con 41 puntos, y es único escolta del líder, Boca (47), por lo que una victoria lo pondría en la lucha directa por el título frente a los de Guillermo Barros Schelotto.