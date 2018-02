Atlético Tucumán y Tigre protagonizaron un encuentro entretenido, con chances para convertir en los dos arcos, pero ambos carecieron de efectividad a la hora de definir y terminaron empatados 0 a 0, en el marco de la fecha 17 de la Superliga.

Si bien a los dos equipos les quedó la sensación de poder haber sumado los tres puntos, el empate tampoco les disgustó ya que los tucumanos siguen invictos desde que se reanudó este año la Superliga y acumulan una racha de 10 presentaciones sin perder jugando de local; y los de Victoria rescataron una unidad de visitante, algo que tiene un plus a esta altura de la temporada.