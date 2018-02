El crack brasileño Neymar, quien el domingo último sufrió un esguince de tobillo y la fisura del quinto metatarsiano de su pie derecho cuando se disputaba el partido entre su equipo, el PSG, y el Olympique de Marsella, por la Liga francesa, pasará por el quirófano para someterse a una cirugía, por lo cual estará de baja los próximos dos meses, según informó este martes la prensa brasileña. Temen que no llegue en condiciones al Mundial de Rusia.



De este modo, Neymar no podrá estar para el PSG ante Real Madrid el próximo 6 de marzo, en París, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, el gran objetivo del equipo francés para esta temporada y para lo cual gastó millones de euros.



Ney volvería a los terrenos de juego aproximadamente en el mes de mayo, un mes antes del comienzo del Mundial, su gran objetivo tras el fracaso de la Copa del Mundo 2014, para la recta final de la francesa y la Champions, si su equipo clasifica.



Ahora, según publicó el diario Globoesporte, resta esperar saber donde decidirá operarse, si lo hará en Brasil o en Francia.



El gran objetivo del ex jugador de Santos y Barcelona es llegar en plenitud a Rusia, donde tratará de saldar la deuda pendiente tras el fracaso de Brasil en la pasada cita mundialista.



En el último Mundial, Neymar se despidió en los cuartos de final, en medio del partido entre Brasil y Colombia, cuando el colombiano Camilo Zuñiga le dio un rodillazo en la espalda y la provocó la fractura en la vértebra lumbar y lo dejó por fuera de las semifinales, donde su seleccionado perdió 7-1 con Alemania, y del partido por el tercer puesto, donde los dirigidos por Luiz Scolari cayeron 3-0 ante Holanda.



La cirugía que se le hará al crack paulista será muy parecida a la que fue sometido su amigo y compañero en la Verdeamarilla Gabriel Jesús, que juega en el Manchester City, el año pasado.



