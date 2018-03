Sergio Agüero se auto descartó de los amistosos de la Selección Argentina el ante Italia y España el viernes 23 en Manchester, y martes 27 en Madrid al anunciar vía su cuenta oficial en Twitter el grado de la lesión.

Durante el entrenamiento de ayer tuve una molestia en la rodilla izquierda. Los médicos del club me confirmaron que en un par de semanas podré estar de regreso. Ahora con todo con la recuperación! — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 11 de marzo de 2018

Hasta el momento desde la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA) no emitieron ningún comunicado con respecto a esta situación y según fuentes, Jorge Sampaoli no le daría de baja en la lista de convocados juegue o no y tampoco sumaría a nadie, aunque algunos medios especulan con el llamado a Paulo Dybala, tras volver a jugar en gran nivel en la Juventus.

Es que desde el cuerpo técnico argentino y a pesar de que no hagan público el pensamiento, creen que podría llegar al Wanda Metropolitano, para disputar el segundo partido de esta mini gira preparatoria para el Mundial Rusia 2018.