Gustavo Alfaro, entrenador de Huracán, no se guardó elogios para el arquero Marcos Díaz, figura excluyente en la victoria por 2-0 sobre Tigre en el partido de este domingo por la 24 fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



"Yo entiendo que (Franco) Armani es un gran arquero y tiene mucho marketing, pero dámelo a Marcos Díaz siempre, siempre", sentenció Alfaro, quien en varias oportunidades mencionó al arquero Quemero como merecedor de una convocatoria de Jorge Sampaoli para el Mundial de Rusia.



Díaz fue determinante en el resultado final del partido jugado en la mañana en Victoria, sobre todo con sus tres atajadas en la etapa inicial, primero manoteando un remate de Jacobo Mansilla que terminó estrellándose en el travesaño y luego tapando dos mano a mano ante Lucas Menossi y Carlos Luna.



"Marcos respondió en los momentos adecuados", resaltó el entrenador sobre el santafesino, que por tercer partido consecutivo sostuvo el cero en su arco, a lo que agregó: "Está para salvarte en los momentos justos y para manejar todo".



Alfaro reconoció que la actuación del arquero sirvió como base y que "después el equipo construyó un triunfo trabajado, duro y difícil que se justificó en el segundo tiempo".



"Cada partido nos cuesta mucho. Los muchachos están haciendo un esfuerzo enorme para seguir alimentando la ilusión de volver a jugar una Copa Libertadores?, manifestó sobre el encuentro ante el Matador" de Victoria.



En el análisis de los noventa minutos, el técnico explicó que ?después del primer gol, Tigre se nos vino y tuvimos problemas, pero las campañas también se sostienen por los buenos arqueros?.



Por su parte, el director técnico de Tigre, Cristian Ledesma, afirmó que el equipo "tiene que mejorar", porque "va y no convierte" y esas son cosas que "le cuestan en lo anímico", más ante rivales que "llegan poco y nos pueden convertir".



"El equipo hizo un buen primer tiempo, tuvo muchas situaciones de gol y no pudo convertir. En el segundo tiempo no tuvimos el mismo rendimiento", concluyó el Lobo.