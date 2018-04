Así informó All Boys su reciente descenso

Con este resultado, #AllBoys jugará la B Metropolitana la próxima temporada... Pero vamos a volver más fuertes que nunca. — C.A.All Boys Oficial (@caallboys) 30 de abril de 2018

Este es el festejo de Chicago ni bien terminó el partido

Se salvó Chicago y así lo festejan. pic.twitter.com/LwYCHOyeVK — Anto Valderrey (@AntoValderrey) 30 de abril de 2018

All Boys cayó en la tarde de este lunes como local por 2-1 ante Deportivo Riestra y descendió a la Primera B Metropolitana, categoría a la que regresará tras diez años.Los goles del partido, correspondiente a la 25ta. fecha de la B Nacional, fueron anotados en dos oportunidades por el delantero(8m. y 44m.PT) para la visita ypara el local, a los 9 del segundo tiempo.Con el marcador 1-0, a los 25 minutos de la parte inicial, el arquero de Riestrale tapó un penal aEl equipo del Bajo Flores fue práctico para explotar espacios ante un rival desesperado por su apremiante situación y facturó las dos veces que llegó al arco defendido por el arqueroen el primer tiempo.All Boys se mostró nervioso en el inicio del partido. pero intentó jugar y, por momentos, lo hizo bien, aunque le faltó lo que no tuvo en todo el torneo: definición.En el segundo tiempo, el local, obligado a ganar y esperar otros resultados para no perder la categoría, insistió pero no tuvo claridad, y aunque logró descontar no le alcanzó para evitar su regreso a la B Metropolitana.All Boys bajó de categoría junto a Boca Unidos de Corrientos, Juventud Unida de Gualeguaychú, Flandria, Estudiantes de San Luis y Riestra.Sin embargo, los del Bajo Flores esperan una resolución del TAS por la devolución de diez puntos que, de recuperar, le permitiría evitar la pérdida de la categoría.Ese descuento se produjo por los incidentes ocurridos en su estadio en la final con Comunicaciones por el ascenso de la B Metro a la B Nacional, la temporada pasada.Por su parte, Boca Unidos no pudo como local frente a Sarmiento de Junín que con gol desuperó a su rival por 1 a 0.Mientras que Juventud de Entre Ríos cayó en su visita a Agropecuario de Carlos Casares, también por 1 a 0, y el gol lo marcó,Por su parte, los que lograron la permanencia son: Independiente Rivadavia de Mendoza que le ganó 2 a 0 a Santamarina. Mientras que Mitre de Santiago del Estero dio vuelta 2-1 su encuentro ante Los Andes. En tanto, Nueva Chicago venció agónicamente a Ferro como visitante y ahora podrán disfrutar de otra temporada en el Nacional B.