El seleccionado argentino de rugby " Los Pumas" perdió en una decepcionante actuación, frente a su par de Gales por 23 a 10, en encuentro que abrió la temporada internacional de la ventana de junio, en la que tiene previsto un segundo choque con los británicos y un partido con Escocia.



El encuentro se disputó en el estadio Bicentenario de San Juan, dirigido por el árbitro irlandés Andrew Brace y con un parcial favorable a los "Dragones Rojos" por 17-3.



" Los Pumas" disputarán la revancha frente al conjunto galés el sábado 16 en el estadio Brigadier Estanislao López de Colón de Santa Fe.



Finalmente, en el tercer y último compromiso de la ventana de junio, " Los Pumas" chocarán el sábado 23 frente a Escocia, en Resistencia.



El único try del conjunto argentino fue marcado por el ingresado Tomás Lezana, mientras que Nicolás Sánchez conquistó un penal y Santiago González Iglesias sumó una conversión.

El try argentino fue marcado sobre el final del encuentro por el santiagueño Lezana, luego de varias fases ofensivas que habían sido detenidas por los galeses.



El seleccionado de Gales fue un justo ganador que en todo momento mantuvo el dominio de las acciones y el control de todas las variantes del juego, basado en su juego ordenado y con una meritoria labor defensiva.



En la primera parte, los galeses marcaron dos tries alcanzados por James Davies en una gran jugada colectiva de los europeos, en tanto que George North sumó la segunda conquista a la salida de un line, ante la desinteligencia de los forwards argentinos.



" Los Pumas" se vieron superados en todas sus líneas, sus principales falencias fueron el desorden, la falta de ritmo y reacción. Además, mostraron un significativo descontrol en el manejo de la pelota frente a un rival que aprovechó sus oportunidades para sumar un cómodo triunfo.



Lo más significativo fue la falta de carácter y personalidad del equipo argentino que esta integrado por los jugadores de la franquicia "Los Jaguares" que suman seis triunfos consecutivos en el torneo Super Rugby, que aglutina a los clubes del hemisferio Sur.



El seleccionado argentino conducido por el entrenador tucumano Daniel Hourcade consiguió sumar tres triunfos frente a sus pares de Italia, Georgia y Japón en sus últimas veinte presentaciones.



Argentina se midió con Gales en 17 ocasiones, con clara ventaja de los británicos de doce triunfos contra cinco de los argentinos.



El seleccionado de Gales, quinto en el ranking mundial de la World Rugby, viene de vencer a Sudáfrica por 22 a 20, test jugado en el estadio Robert F. Kennedy, en Washington.





Síntesis



Los Pumas: Santiago García Botta, Agustín Creevy (capitán) Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera , Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Bautista Delguy; Emiliano Boffelli. Entrenador: Daniel Hourcade.

Ingresaron: Julián Montoya, Javier Díaz, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Martín Landajo, Santiago González Iglesias, Sebastián Cancelliere.



Gales: Hallam Amos; Josh Adams, Scott Williams, Hadleigh Parkes y George North; Rhys Patchell y Gareth Davies; Ross Moriarty, James Davies y Seb Davies; Cory Hill (capitán) y Adam Beard; Dillon Lewis, Elliot Dee y Wyn Jones. Entrenador: Warren Gataland.

Ingresaron: Ryan Elias, Rob Evans, Tomas Francis, Josh Turnbull, Aaron Wainwright, Aled Davies, Gareth Anscombe, Owen Watkin.



Tantos en el primer tiempo: 2' penal Sánchez (A), 10' try James Davies convertido por Patchell (G), 27' try North convertido por Patchell (G) y 36' penal Patchell (G).



Resultado parcial: Argentina 3- Gales 17



Tantos en el segundo tiempo: 4' penal Patchell (G), 37' try Lezana convertido por González Iglesias y 40' penal Anscombe (G). Resultado final: Argentina 10- Gales 23.



Arbitro: Andrew Brace (Irlanda).

Estadio: Bicentenario ( San Juan).