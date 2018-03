"Estoy contento por el gol. Estaba ansioso y se me dio en un partido importante, pero el sabor es a poco, por lo que nos vamos tristes por el empate”, declaró el atacante en rueda de prensa tras la igualdad en el clásico.

"Creamos varias situaciones y por apuro no pudimos concretar, pero además San Lorenzo no había preocupado a nuestra defensa y en el primer tiempo, donde lo podríamos haber liquidado, no propuso mucho”, añadió el ex delantero de Boca y Banfield.

Por último, Andrés Chavez hizo una fuerte autocrítica en cuanto a su manera de jugar frente a Huracán "Me siento bien desde lo físico. La ansiedad me jugó un poco en contra. Salí porque estaba cansado porque fue un partido luchado”

El próximo partido del Globo será el sábado a las 13.15hs cuando visite a Temperley por la fecha 20 de la Superliga.