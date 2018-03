Daniel Angelici, criticó este viernes duramente a los jugadores y al cuerpo técnico tras la derrota ante River Plate por 2-0, en Mendoza, por la final de la Supercopa Argentina de fútbol.



El "Tano" llegó cerca de las 11 a Casa Amarilla y mantuvo una charla con los futbolistas, donde les recriminó su actuación ante el clásico rival tanto de lo anímico como desde lo futbolístico.



El presidente, a quien se lo notó muy enojado, le exigió al plantel y al cuerpo técnico que ganen la Superliga y la Copa Libertadores para dejar atrás la derrota ante River.



Boca lidera con comodidad el torneo local con 46 puntos, ocho más que su escolta Talleres de Córdoba y empató ante Alianza Lima 0-0, en Perú, en el debut el grupo H del certamen continental.



Algunas de las frases que les dijo



"Jugaron como un partido de verano"



"No se dieron cuenta que era una final"



" Boca no puede dar esa imagen"



"Quedaron en la historia negra del club"



"No me va a temblar el pulso para echar a alguno de ustedes"



"No vine ayer porque si venía, no sé quiénes quedaban en el plantel"