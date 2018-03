El presidente de Boca, Daniel Angelici, negó que le haya dicho a los futbolistas que iban a estar en "revisión" tras haber perdido ante River y confesó que se debe "analizar" lo que ocurre en los partidos decisivos.



El dirigente, que no había hecho declaraciones públicas tras su encuentro del viernes con el plantel, manifestó que "se exageraron muchísimo" sus dichos.



"He tres o cuatro veces a juntarme con ellos. Fui con el dolor de haber perdido una final. Se exageró muchísimo, le expresó el dolor y la bronca de los hinchas que hacen mucho esfuerzo para ir a verlos. Les dije que la única forma de revertirlo era ir a Tucumán y ganar. Que no había tiempo para bajonearse. Nunca les dije que iban a estar en revisión", afirmó.



Angelici reconoció que "hay que analizar que nos está sucediendo en los partidos decisivos" y contó que Pablo Pérez, el capitán del equipo, le dijo que "iban a trabajar para sacar la situación adelante".



"Nos queda el campeonato y tenemos que fortalecernos para la Copa. Da bronca y dolor haber perdido el primer objetivo que teníamos en este año. El entrenador tiene el 100 por ciento del respaldo, no hay ninguna duda del trabajo de Guillermo. No lo pone en inestabilidad haber perdido con River", manifestó.



Sobre el trámite del partido en sí, Angelici expresó que "en el primer tiempo no se vio el Boca que uno esperaba ver" y opinó que "en el segundo estuvimos cerca de empatarlo, pero el arquero de ellos (Franco Armani) fue figura".



El presidente de Boca afirmó que en el club están "con muchas bronca, pero hay que dar vuelta la página" y opinó que Boca "tiene un plantel con mucha jerarquía".



Por otra parte, se refirió al nivel de Carlos Tevez: "Tuvo partidos buenos y otros no tan buenos. Es un gran jugador. No alcanza con el nombre para jugar. Tiene que estar dentro del campo aportando. Cuando juega bien, se va a marcar. Y cuando no, tendrá críticas. Es parte de lo que le toca por volver a Boca".