Por Marcelo Baratti

@CheloBaratti

Así, es difícil ganar un partido y mucho menos remontarlo, ¿no, Boca? Sin alma, sin espíritu, porque el rival propuso eso, porque las dimensiones de la cancha te llevan a eso y porque al fútbol, lamentablemente, se juega así, una vez más Boca no supo resolver lo que propuso Argentinos que, a pesar de la rotación entre ambos planteles la diferencia de jerarquía es notable.

Pero es cierto, el fútbol pone a la misma altura al chico que al grande. Por eso es fútbol. Y por eso Argentinos justificó, del minuto uno al noventa, su victoria. Los gestos de Guillermo en este primer tiempo fueron más que descriptivos...

Boca no supo aguantar no sólo el orden de Argentinos, si no que tampoco la intensidad en la marca. Da la sensación que al Xeneize, de manera general, cuando el partido transita por otros caminos que no sea sólo el juego, decepciona.

Y no se puede hablar de un equipo alternativo, porque los nombres que el DT puso en cancha, son lo suficientemente buenos como para no medirlos como suplentes. Pero Argentinos hizo gala de conocer el campo de juego y de la manera de jugar en este tipo de campos. Raro que no lo sepan los rivales. Y con esto, más el orden y las ganas que mostró el mediocampo del Bicho, fue suficiente para maniatar al conjunto de Guillermo hasta que Alexis Mac Allister puso el uno a cero de manera temprana.

En el complemento para Boca las cosas no cambiaron, porque siguió preso de la intensidad de Argentinos hasta que, promediando el mismo, Batallini puso el dos a cero, tras una brillante jugada colectiva y un malísimo retroceso xeneize.

Boca no pudo con el récord de superar los 25 puntos que supo sacarle a River en un torneo (en el 2008), sigue a 23, y el conjunto del Mellizo volvió a perder luego de la derrota que sufrió ante Central, el 26 de

- Síntesis -

Argentinos: Lucas Chávez; Jonathan Sandoval, Miguel Torren, Gaston Bojanich y Kevin Mac Allister; Gastón Machín y Fausto Montero; Alexis Mac Allister, Javier Cabrera y Nicolás González; Damián Batallini. Director técnico: Alfredo Berti.

Boca: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Santiago Vergini, Agustín Heredia y Emmanuel Mas; Nahitan Nández, Sebastián Perez y Emanuel Reynoso; Cristian Pavón, Ramón Ávila y Edwin Cardona. Director técnico: Guillermo Barros Schelotto.

Gol en el primer tiempo: 9m. Alexis Mac Allister (A).

Gol en el segundo tiempo: 19m. Batallini (A).

Cambios en el segundo tiempo: Al comienzo Gonzalo Maroni por Reynoso (B), 15m. Pablo Pérez por Sebastián Pérez (B), 30m. Francis Mac Allister por Machín (A), 32m. Esteban Rueda por Alexis Mac Allister (A), 38m. Luis Humberto Da Silva por Batallini (A)

Amonestados: Cabrera (A). Buffarini, Vergini, Heredia, Cardona y Pablo Pérez (B).

Árbitro: Andrés Merlos.

Cancha: Argentinos Juniors.