El buen presente de Franco Armani lo pone en consideración de los hinchas no sólo de River, si no del fútbol local como uno de los posibles arqueros para ir al Mundial de Rusia en el 2018. Y el ex Atlético Nacional se esperanza con ser uno de los 23 convocados por Jorge Sampaoli.

"Creo que como todo jugador, en la mente siempre uno va a querer estar o ser llamado a una Selección. Es el sueño que cualquier jugador tiene o piensa en alguna vez estar. Entonces bueno, es la idea. Pero bueno, como digo siempre, seguir trabajando. Si uno hace las cosas bien en River, le va bien, las posibilidades son aún mayores", dijo el guardameta millonario.

Como Diego Maradona cuando era un "cebollita" y en una imagen blanco y negro comenta que su sueño "es jugar un Mundial", Armani no esconde su ilusión aunque admite que con el técnico albiceleste "no habla sobre eso". De todas formas, de no llegar a ser convocado no piensa "bajonearse".

"Uno no se puede bajonear, no se puede decepcionar por eso, porque no es llamado. Creo que las posibilidades van a estar, no sé si para el Mundial de Rusia. Pero a lo mejor para más adelante, para un futuro, las posibilidades en la Selección pueden estar. Por eso, creo que si uno no es llamado ahora para el Mundial no hay que bajonearse, uno tiene que seguir trabajando, seguir con la mentalidad que más adelante pueda tener la oportunidad, repito seguir trabajando, seguir mejorando día a día, si no es ahora será más adelante", comentó en una exclusiva para Revista 1986 en su edición N°70.