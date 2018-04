Franco Armani afirmó este miércoles tiene “las ganas, la ilusión y el sueño” de ser convocado por el entrenador Jorge Sampaoli para la Selección argentina y dijo que sería “importante” tener “una charla” con el técnico del conjunto nacional.



En diálogo con la prensa luego del entrenamiento, Armani señaló: “Si llega esa posibilidad de tener una charla y poder hablar con él (Sampaoli) sería importante para mí, pero nadie habló conmigo hasta ahora”.

“Sé que no hice el proceso de la Selección, que no fui partícipe en todo este tiempo y que ese es un punto en contra que tengo, pero tengo la fe y seguiré trabajando para tener la posibilidad y poder lograrlo”, aseveró.

En ese sentido añadió: “He mantenido un nivel durante todos estos años y lo sigo haciendo, pero uno no tiene que conformarse nunca, uno tiene que seguir por el mismo camino y seguir trabajando”.

Con respecto a la selección de Colombia dijo: “Todo empezó por la gestión de trámites el año pasado, los hice porque mi señora es colombiana y mi pensamiento es poder ir a vivir en un futuro a Colombia”.

“Inicié los trámites por se lado para tener la nacionalización, pero no tuve llamados de la Selección colombiana y si uno esta en Argentina las posibilidades están más cerca de la Selección de acá”.

Además el arquero manifestó: “La prioridad es pensar en River, es una responsabilidad muy grande estar en el arco de River y por eso acepté el desafío. Me he adaptado, me he sentido muy bien y eso es parte del grupo y el cuerpo técnico, eso suma mucho para rendir”, concluyó.