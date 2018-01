Con la cinta de capitán y el número 32 Carlitos, regresó a Boca, luego de su último partido con la casaca Xeneize” que había sido también ante Colón y en la cancha de Boca, el 18 de diciembre de 2016, por la fecha 14 del torneo de Primera División. Ese día el equipo del Apache, goleó al Sabalero 4 a 1, con dos goles de Ricardo Centurión, hoy en Racing, uno de Tevez y el restante de Cristian Pavón.



“Teníamos que ganar si o sí para olvidar lo que nos pasó en el verano”, afirmó Tevez tras el partido.



El delantero y una de las máximas figuras de Boca , cómodo líder de la Superliga, sostuvo que era “vital” ganarle a Colón, tras el 2-0 en La Bombonera, “para olvidar lo que nos pasó en el verano”.



"Hoy jugamos un buen partido. Si bien en el primer tiempo Colón nos complicó, la realidad es que fuimos superiores. Teníamos que ganar si o sí para olvidar lo que nos pasó en el verano”, aseguró Tevez.



"Hoy nos sacamos todas las dudas del verano, ganamos muy bien y ampliamos la ventaja sobre San Lorenzo”, puntualizó.



Y siguió: “Me da lo mismo jugar retrasado o de ’9’. Voy a jugar donde me ponga el DT (Barros Schelotto). Me sentí cómodo en la cancha”, sentenció.



Tevez también habló sobre su regreso a La Bombonera. “Me voy feliz por todo. El triunfo y la gente. Es una motivación extra. Me sentí vivo otra vez en mi casa”, indicó.



"Hoy disfruto todo y se nota. No sólo jugar sino entrenar en la semana. Estoy muy contento en este momento de mi vida”, sentenció.

El jugador del pueblo volvió a su casa y así vivió el partido. (FotoBaires)

