#LibertadoresxFOX | Revive el empate de Atlético Tucumán y Libertad, que le dio la histórica clasificación al conjunto argentino a octavos de final. pic.twitter.com/3QWOvm8T57 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 18 de mayo de 2018

Atlético Tucumán logró una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, al empatar de visitante con Libertad de Paraguay, 0 a 0, y cosechar el punto que necesitaba para terminar segundo del grupo C.

Con la igualdad, el equipo tucumano -que se metió en octavos de la Copa por primera vez- quedó segundo con 10 puntos, detrás de su rival de esta noche (13) y por delante de Peñarol de Montevideo (9) y The Strongest de Bolivia (3).

Los uruguayos, que en esta sexta y última fecha le ganaron 2-0 a The Strongest, se llevaron el consuelo del pase a la Copa Sudamericana.

La clasificación del cuadro de Ricardo Zielinski cobra mayor relevancia por dos detalles. Uno en perspectiva: perdió sus dos primeros partidos en el grupo (con el propio Libertad, de local, y con Peñarol de visitante). El otro de esta noche en Asunción: se quedó con diez hombres a los 38m del primer tiempo por la expulsión de su arquero, Alejandro Sánchez (falta fuerte y último recurso).

A pesar de que la primera aproximación fue del “Decano”, con un tiro de Leyes que salió desviado a los 11m, Libertad -que, en contra de las especulaciones, presentó mayoría de titulares-, impuso una leve superioridad en el primer tiempo.

El mediocampista Alan Benítez, en ese marco, guió los ataques de su equipo y generó un par de chances de cierto riesgo, primero con un remate que se fue afuera, a los 20m; y después con una llegada clara a los 29m, en un mano a mano que resolvió bien y rápido Alejandro Sánchez. Pero el propio Sánchez cambió la dinámica del partido a los 38m: salió apurado y lejos -porque cerraba Risso Patrón-, cortó con una falta fuerte un avance de Bareiro y recibió, merecidamente, la roja directa del árbitro Pereira Sampaio. Casi un exabrupto del “Oso” Sánchez, al punto que sería una de las únicas dos tarjetas de la noche (la otra, una amarilla sobre el final para Aliendro).

El ingreso del juvenil Pizzicannella (21 años, Zielinski sacrificó a Núñez) y la inferioridad numérica abrió un abanico de incertidumbre para Atlético, sacudido inclusive antes del descanso por el tiro libre que ejecutó Salcedo y pegó en el palo.

Sin embargo, y más allá de dos disparos de Libertad en los primeros diez del complemento (uno de Aquino, afuera; otro de Bareiro resuelto por Pizzicannella), la intensidad del partido entró en un declive conveniente para Atlético Tucumán.

Zielinski metió dos cambios para propiciar el clima ahora adormecido del encuentro (sacó a sus delanteros, Díaz y Rodríguez, y metió a Grahl y Barbona); Libertad le tomó el gusto al empate y ya no hubo opciones de gol sino una letanía de merodeos en las áreas, algún remate, algún córner, poco más.

El pitazo final cerró un buen negocio para ambos y el “Decano” festejó esta página en su historia con una multitud que lo acompañó hasta Paraguay.