Banfield, con suplentes, empató este sábado sin goles ante Atlético Tucumán de local, en un partido de la 14ta. fecha de la Superliga, antes de definir su continuidad en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle en Ecuador.



El partido, jugado en el estadio Florencio Sola con arbitraje de Germán Delfino, tuvo un primer tiempo intrascendente, con Banfield más ordenado que su rival.



La presión alta que ejerció el equipo local obligó al repliegue del equipo norteño, que no fue preciso en los contraataques.



Entre los dos, con dificultades para atacar y sin generar situaciones claras de gol, sólo se pudo rescatar en ese primer período los buenos desempeños de los juveniles debutantes Emanuel Coronel (defendor) y Martín Payero (mediocampista) en el "Taladro".



También el nivel del experimentado volante santiagueño Enzo Kalinski (ex San Lorenzo, Quilmes, Universidad Católica de Chile y Tijuana de México), que este sábado también debutó con la camiseta de Banfield.



La segunda etapa comenzó con otros bríos, con un Banfield un poco más incisivo pero alcanzar a vulnerar el arco defendido por el ex River, Augusto Batalla.



Con este empate, el "Taladro" sumó su sexto partido sin ganar de local en la Superliga (tres empates y tres derrotas) y continúa sin ganarle al equipo norteño en Primera División (dos empates y dos derrotas).



El martes intentará superar la Fase 2 de la Libertadores cuando visite a los ecuatorianos tras el empate 1-1 registrado en la ida, la semana pasada.



Finalizado el encuentro, la barra del "Taladro" se enfrentó con la policía y a raíz de la detención de uno de sus integrantes, intercambiaron proyectiles y balas de goma, sin que se registraran heridos.



En la próxima fecha, Banfield viajará a la provincia de Córdoba para medirse ante Talleres, el domingo 10 de febrero a las 17; mientras que Atlético Tucumán recibirá en su estadio a San Martín de San Juan, el lunes 12 a las 19.

Síntesis



Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Danilo Ortíz y Claudio Bravo; Mauricio Sperduti, Nicolás Linares, Enzo Kalinski y Martin Payero; Martín Lucero; Julián Carranza.

DT: Julio César Falcioni.

Atlético Tucumán: Augusto Batalla; Guillermo Acosta, Rafael García, Yonathan Cabral y Cristian Villagra; David Barbona, Nery Leyes, Rodrigo Aliendro y Favio Álvarez; Luis Rodríguez y Mauricio Affonso;

DT: Ricardo Zielinski.

Cambios en el segundo tiempo: 14m. Francisco Grahl por Aliendro (AT), 17m. Gonzalo Freitas por Barbona (AT), 28m. Ismael Blanco por Alfonso (AT), 29m. Claudio Villagra por Lucero (BA), 38m. Luciano Gómez por Payero (BA) y 42m. Franco Colela por Sperduti (BA).

Amonestados: García, Leyes y Álvarez (AT).

Árbitro: Germán Delfino.

Estadio: Florencio Sola.