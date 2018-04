El Barcelona se alzó este sábado con su 30° Copa del Rey tras golear 5-0 al Sevilla en la final del torneo del KO, con un doblete de Luis Suárez en el estadio Metropolitano de Madrid.



El uruguayo abrió la cuenta a puerta vacía (14), Leo Messi amplió el marcador (31) y después volvió a aparecer el ’Pistolero’ Suárez para marcar el 3-0 (40). Andrés Iniesta puso el 4-0 (52) y Philippe Coutinho cerró la cuenta de penal (69), dando al Barcelona su cuarta Copa del Rey consecutiva.



La victoria pone al Barça en el camino del doblete Liga-Copa. En el campeonato nacional es líder firme y con este éxito olvida por un momento el mal sabor de boca que dejó la eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones frente a la Roma.



El Barcelona salió desde el principio a llevarse el encuentro con un juego de toque rápido, dirigido por Andrés Iniesta, que podría haber jugado su última final copera si se confirma su marcha a China.



El primer tanto llegó cuando Coutinho cabalgó por la banda y, ante la salida de Soria, pasó al centro para que Suárez marcara a puerta vacía (14).



El festival azulgrana continuó con un disparo al larguero de Iniesta (27), antes de que Messi pusiera el 2-0 aprovechando un pase atrás de tacón desde la línea de fondo de Jordi Alba (31).



El Sevilla parecía sin respuesta ante el Barcelona, con un Ever Banega que apenas se mostró en el centro del campo.



Antes del descanso, Suárez todavía tendría tiempo de aprovechar una prolongación de Messi para hacer el 3-0 (40).



Tras el descanso, el dibujo siguió siendo el mismo con un Barcelona lanzado y un Sevilla que decidió dar un paso adelante, lo que abrió más espacios a los azulgranas que no los desaprovecharon.



En el 52, Iniesta recortó en el área, se internó, aguantó la salida de Soria y marcó por el palo del portero poniendo el 4-0, antes de que una mano del Lenglet en el área sevillista fuera sancionada con penal.

Messi le cedió el tiro a Coutinho, que no erró, poniendo el 5-0 definitivo (69).

Síntesis

Sevilla: David Soria; Jesús Navas, Gabriel Mercado, Clément Lenglet y Sergio Escudero; Steven Nzonzi y Ever Banega; Pablo Sarabia, Franco Vázquez y Joaquín Correa; y Luis Muriel. DT: Vincenzo Montella.



Barcelona: Jasper Cillessen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Samuel Umtiti y Jordi Alba; Philippe Coutinho, Sergio Busquets, Ivan Rakitic y Andrés Iniesta; Luis Suárez y Lionel Messi. DT: Ernesto Valverde.

Goles en el primer tiempo: 14m. y 40m. Suárez (B) y 31m. Messi (B).

Goles en el segundo tiempo: 7m. Iniesta (B) y 24m. Coutinho, de penal (B).

Cambios antes de comenzar el segundo tiempo: Sandro por Correa (S); 31m. Paulinho por Busquets (B); 37m. Dembélé por Coutinho (B) y Miguel Layún por Sarabia (S); 41m. Nolito por Vázquez (S); y 43m. Denis Suárez por Iniesta (B).

Amonestados: Mercado y Escudero (S). Iniesta (B).

Árbitro: Jesús Gil Manzano.

Estadio: Wanda Metropolitano.