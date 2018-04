Belgrano, que llegó a los 40 puntos se impuso esta tarde por 1-0 a Colón de Santa Fe (37) y dio un paso importante para no depender de ajenos en su ingreso a la próxima Copa Sudamericana de fútbol.



En el estadio del barrio Alberdi de la capital provincial, en el marco de la 25ta. Fecha de la Superliga, el conjunto ’celeste’ sacó ventaja mínima con una aparición de su defensor goleador, Cristian Lema.



El ex Newell’s, Tigre y Quilmes capitalizó una serie de rebotes, tras una jugada de pelota detenida, y sentenció el pleito, a los 44 minutos de la primera mitad.



Con este resultado, los dirigidos por Pablo Lavallén avanzaron hasta la octava posición en la tabla y, a falta de dos fechas, dependen de sus propios marcadores para acceder a la venidera Copa Sudamericana.



Mientras que Colón cayó a la duodécima colocación, con 37 unidades, aunque debe completar el partido que se suspendió con Velez.



Un leve dominio ejerció el conjunto local en la primera etapa, aunque careció de claridad en el armado del juego, por lo que no podía generar acciones de riesgo concretas para el arco defendido por el ecuatoriano Alexander Domínguez. Mientras que el Sabalero apostaba al manejo de Mariano González y Matías Fritzler en el medio, pero tampoco gravitaba en campo rival.



Hasta que llegó Lema, cuando expiraba el primer tiempo, recogió un rebote, tras un córner enviado por Matías Suárez y logró abrir el marcador, consiguiendo así su séptimo tanto en el torneo, siendo el máximo goleador del equipo.



Con el resultado a su favor, el Pirata manejó mejor el ritmo del encuentro en el complemento, y trató de defenderse teniendo la pelota, dejando sin muchas chances a su rival. Aunque los cordobeses no tuvieron ideas en los metros finales para liquidar el pleito.



Recién sobre los 30 minutos de esa segunda mitad, el arquero Domínguez tuvo que exigirse para evitar una caída de su valla, cuando le tapó un mano a mano a Suárez, que concluía una contra rápida.

Belgrano no lo definía, y así los de Eduardo Domínguez comenzaban a avanzar en el terreno para intentar la igualdad, que a punto estuvo de llegar, cuando el ingresado Alan Ruiz dominó en el área local, pero perdió ante la rápida salida del arquero Acosta.

Síntesis

Belgrano: Lucas Acosta; Tomás Guidara, Erik Godoy, Cristian Lema y Sebastián Luna; Jorge Ortíz, Federico Lértora, Leonardo Sequeria y Matías Suárez; Jonás Aguirre y Mauro Guevgeozian. DT: Pablo Lavallén.



Colón: Alexander Domínguez: Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortíz y Gonzalo Escobar; Mariano González y Matías Fritzler; Cristian Guanca, Tomás Chancalay y Marcelo Estigarribia; Diego Vera. DT: Eduardo Domínguez.

Gol en el primer tiempo: 44m. Lema (B).

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Cristian Bernardi por González (C); 25m. Maximiliano Lugo por Guevgeozian (B); 27m. Tomás Sandoval por Guanca (C); 30m. Santiago Martínez Pintos por Ortiz (B); 35m. Alan Ruiz por Ortiz (C); 36m. Jonathan Ramis por Sequeira (B).

Amonestados: Lema (B) Toledo, Conti y Escobar (C).

Árbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Belgrano de Córdoba.