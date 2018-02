Independiente venció en la tarde de este domingo, por 1-0 a Banfield, con gol de Martín Benitez a los 23 minutos de la primera etapa, en un encuentro válido por la 17ma. fecha de la Superliga Argentina.



A raíz de la victoria, el Rojo llegó a las 29 unidades y alcanzó la zona de clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.



En tanto Banfield, tras la derrota, se mantiene con 19 puntos y lejos de los primeros puestos de la tabla de posiciones.



El primer tiempo arrancó con dos equipos que eligieron cuidar el arco propio por encima de ir a buscar el rival, debido al esfuerzo realizado durante la semana pasada en las distintas participaciones internacionales de ambos clubes.



Con el correr de los minutos Independiente logró controlar la pelota, consiguió combinar en pocas jugadas, pero cuando lo logró, demostró buen fútbol con un equipo conformado por jugadores que no suelen estar dentro de los habituales titulares.



A los 23 minutos el delantero Martín Benitez logró el tanto del triunfo tras un remate de media distancia, tras haber errado el penal decisivo en la definición desde los doce pasos en la final de la Recopa Sudamericana ante Gremio, de Porto Alegre.



Benitez, de 23 años, recibió el apoyo de toda la hinchada de Independiente en la previa al encuentro y tras el gol, luego del mal momento sufrido en Brasil el último miércoles ante el conjunto “gaúcho”.



De a poco, el conjunto dirigido por el entrenador Ariel Holan se hizo dueño de la pelota, controló el mediocampo y consiguió llegar en varias oportunidades al arco del Taladro, aunque se topó con una correcta actuación del arquero Mauricio Arboleda.



Durante la segunda etapa Independiente generó jugadas a su favor y creó llegadas con peligro, pero debido a la ineficacia en la definición y nuevamente al buen desempeño de Arboleda, la diferencia no fue mayor.

Banfield intentó descontar, aunque no lo logró porque el conjunto de Avellaneda le cortó los circuitos de generación de juego y no pudo llegar al arco rival.



En la próximo jornada (18va.) Independiente visitará a San Martín de San Juan, mientras que Banfield recibirá a Newell’s Old Boys.

Síntesis

Independiente: Damián Albil; Emanuel Brítez, Nicolás Figal, Alan Franco y Juan Sánchez Miño; Diego Rodríguez y Fernando Gaibor; Martín Benitez, Juan Manuel Martínez y Leandro Fernández; Silvio Romero. DT: Ariel Holan.



Banfield: Mauricio Arboleda; Gonzalo Bettini, Renato Civelli, Danilo Ortiz y Adrián Sporle; Eric Remedi y Enzo Kalinski; Pablo Mouche, Jesús Dátolo y Nicolás Bertolo; Darío Cvitanich. DT: Julio Falcioni.

Gol en el primer tiempo: 23min. Benitez (I).

Cambios en la segunda etapa: Al comenzar Jorge Rodríguez por Sporle (B); 10min. Emmanuel Gigliotti por Romero (I), 15min. Nicolás Domingo por Gaibor (I),

29min. juan Pablo Alvarez por Mouche (B) y 32min. Braian Romero por Benítez (I).



Amonestados: Fernandez y Sanchez Miño (I). Remedi y Ortíz (B).

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Libertadores de América.