Lucas Bernardi se mostró "molesto por la derrota pero no por el rendimiento del equipo", en la caída del "pincha" a manos de Santos, de Brasil, por 1 a 0, en encuentro de la tercera fecha del Grupo 6 de la Copa Libertadores que tuvo lugar en cancha de Quilmes. "Teníamos todo controlado pero un contraataque nos desarticuló y nos complicó. Hubo un error arbitral porque el tanto de los brasileños fue en posición adelantada y nos perjudicó. Por eso el resultado nos incomoda más y nos genera otras responsabilidades, pero de ninguna manera define nada. Quedan tres partidos en un grupo muy parejo", apreció Bernardi en la conferencia de prensa post partido.

"Me molesta el resultado pero no el rendimiento del equipo. Igual es cierto que nos faltó claridad para definir. Lo dije antes del partido, que este juego no era determinante, y ahora pienso lo mismo. Obvio que la derrota nos incomoda, porque de haber ganado nos poníamos en una situación favorable, pero nada más", se conformó. Estudiantes es ahora escolta de los brasileños con cuatro unidades igual que Real Garcilaso, de Perú, pero mejor diferencia de gol, mientras que Santos suma 6 y Nacional, de Montevideo cierra con una.

A propósito de ello el zaguero estudiantil Gastón Campi destacó que el "balance del equipo es positivo. Reclamamos la jugada del gol por offside y después llegaron apenas una vez más, mientras que nosotros generamos muchas ocasiones de gol y no pudimos convertir. Pero nos queda la satisfacción de haberlo intentado, que la gente reconoció el esfuerzo y, si seguimos así, sabemos que los resultados se van a dar".