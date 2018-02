Marcelo Bielsa reclamó al club francés una suma millonaria de euros por haber cancelado su contrato en noviembre.

Este monto dejaría a la institución propedad del hispano-luxemburgués Gérard Lopez, a la quiebra, indica el diario “L’equipe”.

El técnico inició una demanda contra el club por no pagarle su indemnización y un tribunal de comercio celebrará una primera vista el próximo lunes sobre el caso.

Según los abogados del entrenador argentino, el técnico tiene derecho a una indemnización de 18,6 millones, 13,6 millones por sus salarios y otros cinco por daños y perjuicios.

Aunque oficialmente el club despidió al entrenador por falta grave, lo que le exoneraría del cobro de toda indemnización, los letrados del Loco esgrimen un contrato firmado entre el técnico y Lopez en febrero de 2017, meses antes de su llegada oficial al club.

En él, que no fue presentado en las instancias deportivas francesas, hay una cláusula que asegura que Bielsa cobrará “todas las cantidades previstas” en el contrato durante “la duración total del mismo” sea cual sea el motivo de la rotura del contrato.

El club se basa en el contrato firmado a la llegada del entrenador al club, el que fue depositado ante la Liga de Fútbol Profesional (LFP) que no contiene esa cláusula, por lo que sostienen que no deben indemnizarle si se prueba que cometió una falta grave.

El tribunal de comercio puede decidir el pago de las cantidades exigidas por el entrenador lo que le llevaría a nombrar un administrador judicial para sanear el club.

La entidad estaría entonces en una situación delicada, que se sumaría a su mal momento deportivo, a dos puntos del descenso y con un calendario complicado, puesto que en las siete próximas jornadas se medirá con seis de los siete primeros de la tabla.

Además, desde el pasado 12 de diciembre pasado tiene prohibido hacer fichajes por el desequilibrio de sus cuentas.

El presidente de Lille calificó así el paso de Bielsa "hay que admitir que la colaboración del Lille y Marcelo Bielsa fue un fracaso. Aunque muchos, yo el primero, considerábamos que su llegada era muy prometedora, es obligatorio decir que no funcionó. Asumo mi parte de responsabilidad, pero no me arrepiento, tampoco serviría de nada”.

Bielsa dejó el club con tres triunfos, tres empates y siete derrotas; 12 goles a favor y 19 en contra. Además, el equipo estaba en zona de descenso, ocupando el puesto 19 sobre 20 competidores (actualmente está 18vo. y en repechaje para mantener la categoría).

Bielsa, de 62 años, fue entrenador de los seleccionados de la Argentina y Chile, y a nivel de clubes dirigió a Newell’s, Vélez; Espanyol de Barcelona y Athletic de Bilbao, de España, Atlas y América, de México; y Olympique de Marsella, de Francia.