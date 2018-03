Apenas después del papelón que protagonizó el Seleccionado nacional, en la derrota amistosa ante España, muchas fueron las voces que mostraron su descontento con el nivel del equipo y también con la idea que pregona el entrenador Jorge Sampaoli. Sin embargo, uno de los más autorizados para hablar en este momento es Carlos Salvador Billardo, quien fue muy autocrítico.

"Estoy pensando cómo se sale de esto. El resultado es terrible, España no es una potencia. Esta derrota sale en todo el mundo, es como si le hubiese pasado a Brasil, Alemania o Italia. El técnico tiene que estar seguro de lo que hace", fueron las primeras palabras.

"Yo no dormía"

Luego, el técnico que se consagró en el Mundial de México 86 contó qué hubiera hecho él en el lugar de Sampaoli, una vez terminado el partido: "Llego al hotel y ni a las habitaciones dejo que vayan los jugadores. Ni comer ni tomar nada. Primero tiene que hablar el entrenador y manifestar todo lo que siente. En mi época como entrenador no daba una charla de cinco minutos, que los jugadores se la banquen, tienen que estar una hora. Uno les ve la cara y se vuelven locos, porque no les gusta. Yo no dormía, el técnico de la Selección no puede dormir. Cuando Argentina perdía, yo recorría todos los puestos de diarios del microcentro y compraba todas las revistas El Gráfico. Hoy con Internet no podés hacer nada. Si no fuera argentino argentino, les pegaría con un fierro...".

Por otra parte, Bilardo comentó que la idea del entrenador no está del todo clara y que esta abultada derrota puede dejar secuelas, aunque luego le brindó su apoyo a Jorge Sampaoli: "Argentina siempre es favorita por antecedentes. No tiene que dejarse caer porque después no te respetan más", manifestó el DT campeón y subcampeón del mundo.