El presidente de Boca, Daniel Angelici, contó que Racing le rechazó una oferta de 15 millones de dólares por el joven delantero Lautaro Martínez.



" Racing nos rechazó una oferta de 15 millones de dólares por Lautaro Martínez y aunque podíamos aplicar la cláusula de salida (NdeR: 13 millones de dólares) decidimos no hacerlo porque no es nuestra política. Yo prefiero hablar directamente con el presidente", explicó el máximo directivo xeneize.



"Víctor Blanco es uno de los presidentes con el que mejor relación tenemos aunque lo comprendo por lo que representa en Racing el jugador. Nosotros pensamos distinto, si es un buen número, lo vendemos como hicimos con Nicolás Blandi a San Lorenzo", argumentó.



" Al hincha le cuesta entender que el jugador juega por plata "



Por otro lado, Angelici se refirió al regreso del delantero Carlos Tevez y sostuvo que lo ve "mejor" que en su anterior etapa en la institución.



"Tevez está mejor que cuando vino la vez anterior y además le pedí que se dedique solamente a la parte deportiva, más allá que podrá opinar si ve algo mal en el club como pasó antes", elogió el mandatario. A su vez, a la hora de respaldar al nacido en Fuerte Apache por su polémica salida al fútbol chino hace un año, sin despedirse del público, ni de sus compañeros, Angelici relativizó: "Tevez necesitaba hacer una vida normal, como cualquier persona, hemos ido a comer a varios lugares en Italia y la gente no le pedía una foto, y lo mismo intentamos hacer en el país y directamente no se puede comer".



Además, Angelici reconoció que a los hinchas "les cuesta entender" que los futbolistas son "profesionales y juegan por plata".



Boca consiguió las incorporaciones de Tevez (libre de China) y también compró al lateral derecho Julio Buffarini y al lateral izquierdo Emmanuel Mas, al tiempo que apunta al defensor central paraguayo Gustavo Gómez (Milan, de Italia) y al delantero Nicolás Gaitán (Atlético de Madrid, de España) aunque el presidente detalló que no son "fáciles".



"En el caso de Gómez, estamos hablando con Milan y nos vamos acercando, al punto que entre miércoles o jueves tendremos novedades para darlo por caído o cerrarlo. Lo de Nicolás Gaitán es diferente porque en Atlético de Madrid quieren recuperar los 25 millones de dólares que invirtieron, así que dependerá de que no le salga nada y así lo podríamos traer a préstamo", apuntó en una nota con TyC Sports.



"Yo administro el club y solamente compramos jugadores con poder de reventa, hasta ahora no gastamos mucho entre los refuerzos", concluyó Angelici en alusión a la adquisición de Lucas Pratto (29 años) por parte de River.



¿ Centurión más cerca de Boca ?

Angelici puso en duda que el delantero argentino Ricardo Centurión, cuyo pase es del club Genoa, de Italia, continúe su carrera en Málaga, de España, y abrió las chances para un posible regreso del jugador a la entidad.



"No sé si Centurión irá a Málaga", advirtió el directivo tras contar que se contactó con el futbolista a través de Whatsapp. Genoa, de Italia, actual dueño del pase del jugador, acordó de palabra con Málaga, de España, un préstamo por seis meses con opción de compra. Sin embargo, Málaga, en zona de descenso en la liga española, se quedó sin entrenador, ya que Michel fue despedido tras la derrota con Getafe (1-0) y el jeque catarí Abdullah ben Nasser, dueño del club, puede dar de baja la transacción.



"Es un buen chico, lo quieren sus compañeros, en el uno contra uno rompe líneas y hoy Boca no tiene un jugador como él. Lo que a mí no me gusta es el problema a resolver afuera, cuando sale con sus amigos", explicó Angelici.



No obstante, el presidente xeneize reconoció que las personas "pueden cambiar" y que le gustó que Centurión, campeón con Boca el año pasado, haga una "autocrítica" tras el último escándalo en un boliche de la zona sur del Conurbano bonaerense.



"No digo que esté cerrado ni que tenga una posibilidad, lo que digo es que estoy dispuesto a hablar si él quiere hablar conmigo. No tengo ningún problema personal con Centurión", concluyó Angelici, quien hace un año tuvo varios entredichos con el jugador.