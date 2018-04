Boca, líder de la Superliga Argentina de fútbol (SAF), cometió muchísimos errores y Defensa y Justicia se llevó esta noche un impensado triunfo por 2-1, en La Bombonera, en un partido por la 22da. fecha.



Los goles del equipo de Florencio Varela los convirtió el delantero Fernando Márquez (4m. PT y 30m. ST); mientras que el defensor Dylan Gissi, en contra (31m. ST) anotó el tanto del equipo local.



Boca, pese a la derrota (la segunda de local en el certamen), se mantuvo en la punta con 50 puntos; en tanto que Defensa, con la victoria (la primera en su historia ante su rival en cinco partidos), llegó a 32 unidades.



Los primeros 45 minutos mostraron la peor versión de Boca Juniors en el semestre, con muy poco fútbol, escaso juego asociado y un sinfín de errores en defensa. De hecho el equipo de Juan Pablo Vojvoda, con un 4-3-3, se puso en ventaja con un gol de Marquez, a los 4 minutos de la etapa inicial.



Boca, sin méritos, de todas maneras llegó al empate con un gol en contra de Gissi, luego de un cabezazo de Walter Bou, tras un centro de Cristian Pavón.



El 1-1 no reflejaba lo ocurrido en el partido. Es más, Defensa tuvo varias oportunidades para volver a ponerse arriba en el marcador, gracias a las fallas sistemáticas de los centrales Paolo Goltz y Lisandro Magallán, pero no estuvo fino en la definición.



Lo mejor que le pasó a Boca en el primer tiempo fue la salida de Nicolás Fernández en el conjunto de Varela por lesión. Lo peor fue el flojo rendimiento de Emanuel Reynoso y Edwin Cardona, los generadores de fútbol.



El segundo tiempo fue muy diferente al primero: Boca se acomodó, manejó mucho mejor la pelota y generó chances. En ese tramo del encuentro Reynoso (muy errático) y Pavón (menos determinante que otras veces) tuvieron el gol, pero fallaron.



El mellizo Guillermo Barros Schelotto movió el banco, mando a la cancha a Gonzalo Maroni por Reynoso y a Ramón Ábila por Bou y el equipo parecía encaminarse al triunfo. Sin embargo un nuevo error defensivo, otra vez de Magallán, le permitió a Márquez, a los 30 minutos, poner el 2-1.



Boca en el tramo final del partido buscó el empate, pero no tuvo puntería y finalmente se quedó sin nada.

Síntesis

Boca: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Emanuel Reynoso; Cristian Pavón, Walter Bou y Edwin Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nahuel Molina, Dylan Gissi, Lisandro Martínez y Christian Almeida; Tomás Pochettino, Mariano Bareiro y Franco Cristaldo; Ciro Rius, Fernando Márquez y Nicolás Fernández. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Goles en el primer tiempo: 4m. Márquez (DyJ) y 31m. Gissi, en contra (BJ).

Gol en el segundo tiempo: 30m. Márquez (DyJ).

Cambios en el primer tiempo: 43m. Horacio Tijanovich por Nicolás Fernández (DyJ). En el segundo: 15m. Andrés Cubas por Cristaldo (DyJ); 25m. Gonzalo Maroni por Reynoso (BJ) y Ramón Ábila por Bou (BJ); 27m. Juan Cruz Kaprof por Pochettino (DyJ); y 39m. Junior Benítez por Buffarini (BJ).

Amonestados: Pochettino y Márquez (DyJ).

Árbitro: Fernando Rapallini.

Cancha: Boca.