Barros Schelotto minimizó el duelo contra River, donde pondrá un equipo con mayoría de suplentes, y reiteró que el partido importante será contra Colón en el reinicio de la Superliga, certamen que lidera con 30 puntos, tres más que su escolta San Lorenzo.



"Nosotros analizamos mas allá de jugar contra River. El sábado 27 con Colón empieza lo importante. Estamos punteros desde hace un año y queremos volver a ser campeones", enfatizó.



"El del domingo es un clásico que tanto la gente como nosotros queremos ganar. Pero lo que sentiremos en caso de una victoria o una derrota sobre River no será igual que durante el torneo local contra Colón, ya que el súper es un partido preparatorio para el campeonato", repitió.



El mellizo dio pocas pístas sobre el equipo que parará ante River, aunque dejó entrever que Carlos Tevez será titular para sumar minutos de cara al encuentro ante Colón.



"Debemos preparar el equipo para todo lo que se viene no solo para el clásico de verano. La gente quiere ganarlo pero debemos tener la cabeza fría", remató.

"No soy quien para juzgar a Gallardo"



Además Guillermo se refirió a los dichos del entrenador de River, Marcelo Gallardo, que dijo que " Mauricio Macri haya sido presidente de Boca o Claudio Tapia sea hincha de Boca nos hace tener que estar con la guardia alta siempre. Debo enfocarme en lo mío".



"Es difícil entender por qué lo dijo, no vi la nota, ni sé el contexto en que lo dijo. Es un gran entrenador, le ha ido bien...y el domingo nos enfrentamos. No soy quien para juzgarlo. Tengo gran relación con él. Los partidos se ganan o pierden en cancha", sentenció.

"No volví a hablar con Centurión desde que se fue a Racing"



Barros Schelotto también habló sobre el volante Ricardo Centurión, quien finalmente jugará en Racing Club, y sobre la posible llegada del zaguero central paraguayo Gustavo Gómez.



"No volví a hablar con Ricardo después que se fue a Racing. Pero entiendo que se les hizo más fácil porque eran dueño de un porcentaje del pase. Le deseo lo mejor, tengo una relación de mucho afecto pero ahora estamos en veredas opuestas", apuntó.



"No puedo dar una respuesta afirmativa o negativa por Gómez. De eso se encarga la dirigencia. No tengo nada confirmado", indicó.



Guillermo, por último, ratificó al arquero Agustín Rossi pese a su floja tarea con Aldosivi, elogió al juvenil Gonzalo Maroni y dijo que las lesiones de Fernando Gago y Darío Benedetto (se produjeron el año pasado) y la reciente de Pablo Pérez "no pueden hacerle cambiar el rumbo, ya que son cosas del fútbol".



Y cerró: "Vamos a seguir con el mismo dibujo táctico del 2017, el 4-3-3, pese a que en el inicio del 2018 se utilizó un 4-2-3-1".

Barros Schelotto reconoció que lo "incomodó" el escándalo de Cardona y Barrios

Guillermo Barros Schelotto, admitió que lo "incomodó" el confuso episodio que protagonizaron el fin de semana los futbolistas colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios con mujeres en un departamento de Puerto Madero.



Además el DT adelantó que una vez que se expida la justicia tomará una decisión en conjunto con la dirigencia. Es que sobre ambos jugadores pesa una denuncia por presuntas lesiones, amenazas y violencia de género.



"Estaba incómodo por la situación que nos tocaba vivir, no sabíamos que había pasado y no podíamos seguir entrenándonos normalmente de cara al partido ante Colón, nuestro primer objetivo del año", afirmó Barros Schelotto.



"No soy quien deba juzgarlos. Esperaremos que dictamine la justicia y con la dirigencia en conjunto tomaremos una decisión sobre su futuro", agregó.



"Ahora si vuelven tendrán que estar al 100 por ciento porque están en Boca", sentenció el DT "xeneize".



Barros Schelotto fue cauto a la hora de declarar sobre este tema y no los confirmó para el partido del sábado 27 de enero ante Colón de Santa Fe, en la Bombonera, por la 13ra. fecha de la Superliga Argentina de fútbol.



Es que Cardona y Barrios, los acusados por Cintia Susana Jiménez y Amanda Catheryne Alayo, más su compatriota Frank Fabra, testigo, se entrenan desde el jueves en el predio de Casa Amarrila.



Los tres se perdieron el partido ante Aldosivi (2-2), en Mar del Plata, y tampoco estará el domingo a las 22.10 en el superclásico frente a River Plate, también en la ciudad balnearia.