Boca le ganó este domingo sobre la hora a Talleres por 2 a 1 y se alejó en la cima de las posiciones de la Superliga de Primera División de fútbol.

Walter Bou (28m. PT) y Pablo Pérez (47m. ST) convirtieron para el 'xeneize', mientras que Carlos Quintana (45m. PT) había establecido el empate transitorio.

Sin ser mucho más que su rival a lo largo de los 90 minutos, Boca lo ganó justamente y se llevó más que tres puntos, ya que el conjunto cordobés era su inmediato perseguidor y hoy los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto llevan nueve puntos de ventaja a la 'T' con 18 por disputarse.

En el primer tiempo se dio el partido lógico, porque Boca apostó a la tenencia mientras que Talleres esperaba bien plantado en la mitad de cancha con el experimentado Pablo Guiñazú como emblema para cerrar los espacios.

Pérez, quien casi no juega por una sobrecarga muscular, estaba impreciso, pero no pasaba lo mismo con su compañero de selección Cristian Pavón, de cuyos pies nació la jugada del primer gol, ya que justamente el ex Talleres hizo una jugada "a lo Messi' eludiendo a varios rivales y asistiendo a Bou casi debajo del arco.

Pero sobre el final del primer tiempo le pegaron en el 'Talón de Aquiles" al equipo del 'Mellizo': las pelotas paradas cruzadas. Fue tras una inocente falta de Pérez cuando el uruguayo Lucas Olaza ejecutó, su compatriota Junior Arias cabeceó la pelota, quedó flotando en el aire y Quintana le ganó a todos para empardar el marcador.

Ya en complemento Boca trató de ser protagonista de la mano de otro ex Talleres como Emanuel Reynoso, quien sin "romperla", cuando pasó a jugar sobre la derecha estuvo participativo y le dio movilidad al equipo.

Sin generar jugadas claras, Boca dominó y la 'T' claramente hacía su negocio igualando un partido por momentos muy discreto.

Fue casi en la última jugada que Boca encontró el gol que puede asegurarle la Superliga, porque el partido parecía destinado a ser un empate y el gol de Pérez tras un centro de Ramón Abila, al igual que ante Tigre, hizo a estallar a las cincuenta mil personas presentes en 'La Bombonera'.

El 'xeneize' demostró que sigue vivo en una semana que no pasó desapercibida para el plantel, con declaraciones de Carlos Tevez y visita de 'La Doce' de por medio.

El rosarino, capitán y referente, coronó una jugada iniciada por Reynoso y generó otra jornada inolvidable para el hincha así como para Pablo Pérez, que enfocó a algunos hinchas contras los cuales descargó su bronca y euforia en el festejo del gol que también enloqueció al 'Mellizo', porque sabe mejor que nadie de su importancia en la carrera hacia el campeonato.

Por la fecha 22 de la Superliga Argentina de Fútbol, la próxima, Boca será local el sábado desde las 20 ante Defensa y Justicia, en tanto que Talleres recibirá a Independiente el domingo desde las 17.45.



Síntesis



Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Perez; Emanuel Reynoso; Cristian Pavón y Walter Bou. Director técnico: Guillermo Barros Schelotto.

Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Komar, Carlos Quintana y Luis Olaza; Fernando Godoy, Pablo Guiñazu y Juan Ramírez; Joao Rojas, Junior Arias y Aldo Araujo. Director tecnico: Frank Kudelka.



Goles en el primer tiempo: 28m. Bou (B) y 44m. Quintana (T).

Gol en el segundo tiempo: 45+2m. Pérez (B).

Cambios en el segundo tiempo: 21m. Ramón Abila por Bou (B), 34m. Nicolás Giménez por Araujo (T), 43m. Marcelo Torres por Junior Arias (T), 45+2m. Cristian Ojeda por Ramírez (T), 45+3m. Julio Buffarini por Pérez (B) y 45+5m. Oscar Benítez por Pavón (B).

Amonestados: Fabra, P. Pérez y Pavón (B). Leonardo Godoy, Olaza y Guiñazú (T).



Árbitro: Federico Beligoy.

Estadio: La Bombonera.