Por Alfredo Luis Di Salvo



Por primera vez, asume como presidente de la AAT el ex tenista y diputado nacional mandato cumplido, Agustín Calleri, en un club de barrio, como el Darling Tennis Club, acompañado del vicepresidente Mariano Zabaleta, vice 2º Tomás Lynch, vice 3º Jorge Cano, secretario Interior Guillermo Coria, Vocales: José Acasusso, María Florencia Labat, entre otros y en la Comisión Fiscalizadora, Martín Jaite.

Mariano Zabaleta, flamante vicepresidente.

El vice segundo Tomas Lynch y el vice tercero Jorge Cano.

Crónica mantuvo una entrevista con Calleri, donde nos contró la situación actual de la asociación y los proyectos para el futuro inmediato.

–¿Cómo encontró la situación económica de la anterior gestión?

Sufriremos un déficit de entre quince y veinte millones de pesos, una situación que esperábamos. Ya nos embargaron en un juicio comercial que se perdió, por tres millones de pesos. Tenemos que realizar una profunda auditoría externa para conocer perfectamente el escenario. Hay que ordenar las cuentas, el aspecto administrativo porque hay mucho desorden. Recibimos diariamente reclamos de deudas que no están documentadas, una muestra cabal de lo mal que se trabajaba. Nosotros tenemos la convicción del dicho popular “las cuentas claras conservan la amistad”.

–¿Encontraron el dinero que desapareció de la Copa Davis disputada en Tecnópolis?

Sabemos que el acuerdo con el gobierno kirchnerista está observado por la Justicia. Nunca se pagó porque vieron irregularidades. Son siete millones y medio de pesos que no lo cobraremos nunca más. Por ese motivo está imputado el gobierno saliente que presidía Armando Cervone.

–¿Cuáles son las cosas a las que le dará prioridad?

Queremos fortalecer las bases del tenis argentino. Se ha perdido, por la mala administración, el cincuenta por ciento de chicos jugando en clubes de tenis. Es la única posibilidad de contar con mayor cantidad de jugadores profesionales. Cada vez salen menos jugadores y pondremos mucho énfasis en ese sentido. También nos preocupa el tenis social, hay que cambiar el estigma de que los chicos juegan solamente para llegar a ser profesionales. De esta manera si llegas a los 16 años y no estás en el pelotón encaminado con posibilidades del vivir del tenis, no jugás más. Lo vamos a cambiar radicalmente ese sistema, fomentando las competiciones de Interclubes. Analizaremos el método sobre el régimen de juego que se aplica en las categorías inferiores, que observamos que está desprolijo. En estos siete meses que nos queda del año servirán para corregir todos esos errores.

–Guillermo Vilas, el mejor tenista de la historia argentina, estuvo la semana pasada tres días en Argentina, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, me lo contó la persona que compartió un café con él. Lo notó con ausencias y falta de memoria pronunciada. Como Guillermo es un personaje público, considero que si está enfermo y no lo publicamos es una manera de despreciarlo y no lo merece. Usted como presidente de AAT ¿sabe cómo está la salud de Vilas?

Como no lo vi más, desde hace mucho tiempo. No tengo información de su estado de salud. Tampoco me había enterado que estuvo en Argentina.

Al despedirnos del presidente del Darling, Daniel Edgardo Calabrese, nos dejó una reflexión: "Me siento muy orgulloso de haber sido anfitrión y que por primera vez asuma un presidente de AAT en un club de barrio. Le tengo mucha confianza y credibilidad a esta gestión, tienen muchas ganas de trabajar. Espero me solucionen el problema de los lotes que quiere expropiar el Gobierno Nacional, se destruiría un club que acaba de cumplir cien años de vida".