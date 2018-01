Este próximo domingo Boca y River se ven las caras en Mar del Plata, lo que será el primer superclásico del año, sin embargo, el "10" Edwin Cardona, y el "5" Wilmar Barrios, ambos titulares xeneizes, no formarán parte de la plantilla del DT Guillermo Barros Schelotto debido a la denuncia que pesa sobre los colombianos, por amenazas, lesiones, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual.



Barrios y Cardona les quitan el sueño a los "cafeteros"



La prensa colombiana se hizo eco de la preocupación generada por la situación de los jugadores de Boca Edwin Cardona y Wilmar Barrios, imputados en una denuncia por agresión a dos mujeres, y de Frank Fabra, mencionado como testigo, debido a que los tres futbolistas pertenecen al seleccionado de fútbol de ese país. De agravarse la causa, correría riesgo sus participaciones en el Mundial de Rusia.



El diario El Espectador señaló que el técnico del seleccionado colombiano, el argentino José Pekerman, "está preocupado por Cardona y Barrios" e indicó que "el entrenador de la "tricolor"', a través de sus colaboradores, recomendó a los futbolistas "no hacer más declaraciones a la prensa".



Por otra parte, Cardona ya tiene sobre sus espaldas una sanción de cinco partidos de suspensión de parte de la FIFA por hacer un gesto discriminatorio a un jugador rival durante el partido amistoso ante Corea del Sur, el pasado 10 de noviembre, según comunicó en diciembre último la máxima entidad del fútbol mundial.



El diario El Tiempo de Bogotá tituló este jueves: "Cardona y Barrios fueron acusados de violencia en la Argentina" y agregó que "se conoció un audio en el que habrían intentado sobornar a una de la mujeres implicadas".



Por su parte, El Colombiano, de Medellín, hizo referencia a que "por lío judicial Cardona y Barrios no viajaron a Mar del Plata", para jugar allí un partido amistoso que Boca anoche empató 2-2 ante Aldosivi y perdió después en la definición de tiros desde el punto del penal.



A su turno, El Mundo de Medellín titulo "La situación de Cardona y Barrios se complica tras presunta agresión" y apuntó que "los jugadores fueron apartados del plantel provisionalmente".

También destacó que el presidente del club xeneize (Daniel Angelici) dijo que de confirmarse la presunta responsabilidad "no le temblará la mano para sancionar".



La página web futbolred dijo que "el problema que tienen Cardona y Barrios en Argentina no es el primero de algunos cafeteros" y recordó escándalos que fueron protagonizados en otras épocas por colombianos.



"Con la incertidumbre de qué pasará con Edwin Cardona y Wilmar Barrios en Argentina, tras el problema en que están implicados por presunta agresión a dos mujeres, el nuevo escándalo se suma a una cadena que tristemente no es nueva", concluyó.