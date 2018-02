Rosario Central se impuso como local por 1-0 sobre Unión de Santa Fe, que aspiraba a una victoria para transformarse en escolta del líder Boca, al promediar la 14ta. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



El gol fue convertido por el defensor Fernando Tobio, de cabeza, a los 8 minutos del primer tiempo. Los canallas jugaron más de un tiempo con un jugador menos por la expulsión del volante Maximiliano González, a los 42m. del período inicial.



Unión, entonado por su anterior victoria sobre Racing, avisó al minuto con una buena habilitación de Damián Martínez a Diego Zabala por la derecha, pero su centro atrás fue salvado justo por el "Loncho" Paulo Ferrari, en un gran cierre.



Central respondió a los 3m. con una buena entrega del "Pachi" Federico Carrizo a Maximiliano Lovera por la izquierda, pero su centro a Zampedri terminó en un córner.



Hasta que a los 8, el "Colorado" Leonardo Gil mandó un buen córner desde la derecha, con pierna cambiada, y Tobio apareció solo en el primer palo para cabecearla y meterla en el segundo, abajo.



Central jugó mejor cuando la pelota pasó por los pies del habilidoso volante derecho Andrés Lioi o del movedizo delantero Lovera, pero casi no volvió a llegar con peligro.



El partido entró en un terreno peligroso desde una de las primeras jugadas del debutante defensor colombiano Oscar Cabezas, quien saltó sobre Lucas Gamba en una acción que finalmente lo sacó de la cancha por un golpe con las rodillas sobre la espalda del delantero tatengue.



A los 42 Central se quedó con diez por una fuerte falta del volante Maximiliano González sobre el "Droopy" Rodrigo Gómez, luego de haber sido amonestado por un despeje peligroso en el que golpeara a un rival en el comienzo del partido.



El partido fue otro en el complemento porque por momentos Unión monopolizó la pelota, pero casi no generó llegadas claras, al extremo que sus únicas aproximaciones con peligro fueron un tiro libre de Rodrigo Gómez, que Jeremías Ledesma atajó en dos tiempos a los 30m. y un derechazo apenas desviado de Zabala, que el arquero “canalla” tenía controlado, a los 41m.



Y Central, que también sufrió la expulsión de su director técnico, Leonardo Fernández en el entretiempo, y fue dirigido desde el banco por su ayudante, Cristian Daniele, se las ingenió para agruparse en su campo como un racimo e intentar tener la pelota cada vez que la recuperaba, con el conmovedor despliegue de algunos jugadores como Ferrari, Gil, Carrizo y Zampedri.



La victoria tuvo un plus porque, al igual que en la pasada derrota con Gimnasia, tuvo que jugar con un equipo diezmado por las ausencias de los lesionados Mauricio Martínez, Washington Camacho, Néstor Ortigoza y Marco Ruben.



Unión, que sufrió su tercera derrota en el torneo -todas de visitante-, quedó en el tercer lugar con 25 unidades, a ocho del líder Boca y dos del escolta San Lorenzo, que se enfrentarán mañana en el Nuevo Gasómetro.

Síntesis



Rosario Central: Jeremías Ledesma; Paulo Ferrari, Fernando Tobio, Oscar Cabezas y José Luis Fernández; Andrés Lioi, Maximiliano González, Leonardo Gil y Federico Carrizo; Maximiliano Lovera y Fernando Zampedri. DT: Leonardo Fernández.



Unión: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Bruno Pittón; Diego Zabala, Nelson Acevedo, Mauro Pittón y Franco Fragapane; Lucas Gamba y Franco Soldano. DT: Leonardo Madelón.

Gol en el primer tiempo: 8m. Tobio (C).

Cambio en el primer tiempo: 24m. Rodrigo Gómez por Gamba (U).

Cambios en el segundo tiempo, en el inicio, Joaquín Pereyra por Lovera (C); 17m. José Núñez por Bruno Pittón (U); 37m. Santiago Lebus por Mauro Pittón (U); 41m. Joel López Pissano por Lioi (C) y 45m. Alfonso Parot por Carrizo (C).

Incidencia en el primer tiempo: 42m. expulsado Maximiliano González (C).

Amonestados: Cabezas, Lioi, Pereyra y Tobio (C); Gómez Andrade (U).

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Rosario Central.