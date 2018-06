Está claro que la Selección no llega en su mejor momento al Mundial. Los cambios de técnicos en el medio de las Eliminatorias, la costosa y sufrida clasificación en la última fecha ante Ecuador y las preocupaciones por el rendimiento en la goleada (6-1) frente a España son algunos de los factores que preocupan al conjunto albiceleste de cara a la máxima cita mundialista.

Sin embargo, la ilusión nunca se pierde y menos con Lionel Messi en el plantel. Por eso, Claudio Tapia, presidente de la AFA, expresó que confía plenamente en la capacidad del elenco dirigido por Jorge Sampaoli y afirmó que con el mejor jugador del mundo todo es posible.

"Salir campeón del mundo debería ser un objetivo de todos los argentinos. Tenemos a Messi, que es el mejor pero hay que acompañarlo, que no dependa todo de él. El fútbol es un juego colectivo, donde se gana entre todos y acá un error cuesta mucho. Pero estoy seguro que este va a ser el Mundial de Messi y que vamos a llegar lejos", manifestó, en diálogo con TyS Sports.

A la vez, Chiqui Tapia habló de todo el proceso que vivió Argentina desde que llegó al sillón de Viamonte y explicó que el momento más difícil fue el momento previo al último partido frente a Ecuador, donde la Selección se jugaba el pasaje a Rusia. "Somos la única Selección que tuvo tres técnicos en las Eliminatorias. Desde que llegamos a AFA, intentamos ordenar la situación y con gestión hacer que los jugadores solamente se preocupen por jugar y no por otras cosas. Con falencias y con aciertos, hemos hecho lo mejor posible para acomodar un poco las cosas. Creo que el peor momento fue antes del partido con Ecuador, que salía a la calle y me miraban raro. Fue un momento difícil y recuerdo la euforia que tenía luego de la victoria en Quito", afirmó

Por otra parte, el mandatario de AFA aseguró cuál es su expectativa para la máxima cita mundialista. "Tener un buen Mundial es llegar a las semifinales. Hay varias selecciones que se encuentran por arriba nuestro, porque llegan con un proceso de trabajo de varios años. Por eso, para nosotros ya meternos entre los 4 sería muy positivo. Obviamente que el sueño es traer la Copa y que si llegamos a instancias finales vamos a querer ir por más, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra y saber que no será fácil esta Copa del Mundo", sostuvo.

“Hay gente con mala intención que quiere dañar a la Selección. Siempre sale algún rumor de alguna disputa o de una situación en particular solamente para perjudicar el ánimo. Yo no quiero que me critiquen por estas cosas, prefiero la crítica por mi gestión, por las decisiones que tome” disparó el presidente de la AFA.