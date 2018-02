Newell´s y Colón jugaron un primer tiempo olvidable, al extremo que el local apenas llegó con ese zurdazo desviado de Sarmiento y con un cabezazo de Evangelista que el arquero Domínguez tocó sobre el travesaño, cuando la pelota ya se había ido, a los 2´.

Brian Sarmiento y una del "Rayo" Newell´s mostró a cuentagotas algunas buenas jugadas dey una del "Rayo"

Fértoli ante un Colón que por momentos tocó bien en el medio, sobre todo con la habilidad de Chancalay y Guanca por la derecha, pero que no pateó un tiro al arco.

Un párrafo aparte merece el arbitraje localista de Pablo Chavarría, quien no sancionó cuatro claras faltas de Evangelista, Varela, Sills y Bernardello, que pareció querer compensar en el complemento cuando no amonestó al defensor visitante Germán Conti cuando lo tomó de la camiseta a Fértoli.

El partido fue literalmente otro en el complemento porque Newell's mejoró con el ingreso de Joaquín Torres por la derecha en lugar de Rivero y junto a Fértoli por la izquierda se acercaron, aunque no lograron hilvanar una llegada clara.

Pero en la segunda mitad del complemento Colón comenzó a avisar con dos cabezazos del propio Ortiz, quien ganó en córners a los 22´ y 25´, salvados por el arquero Pocrjnic. El golero local hizo la atajada de la noche a los 27´ cuando Escobar mandó un centro pasado desde la izquierda y Guanca cabeceó solo al segundo palo, pero Pocrjnic volvió sobre sus pasos y la sacó al córner con un manotazo salvador.

Colón volvió a llegar a los 37´ con una buena asistencia de Guanca al ingresado Crhistian Bernardi, cuyo remate pegó en un defensor y se fue al corner y el buen centro de Guanca fue magistralmente cabeceado por Ortiz en el primer palo para meterla de emboquillada en el segundo, en el golazo que definió el partido y que no gritó porque se lo hizo a su ex club, a los 38´.

Denis Rodríguez mandó al fondo del arco, pero el tanto fue bien anulado porque estaba adelantado. Newell´s le anularon un gol a los 39´ con un tiro libre furibundo que Fértoli le movió al portugués Leal, que pegó en el poste izquierdo del arquero Domínguez y que el ingresado mandó al fondo del arco, pero el tanto fue bien anulado porque estaba adelantado.





Síntesis



Newell's: Luciano Pocrjnic; José San Román, Joaquín Varela, Fabricio Fontanini y Fernando Evangelista; Juan Ignacio Sills y Hernán Bernardello; Braian Rivero y Héctor Fértoli; Brian Sarmiento; Luis Leal. DT: Juan Manuel Llop. Así, Colón cortó esta noche en el Coloso Bielsa una racha de cuatro derrotas seguidas y sin convertir goles, ante un Newell´s que sumó su segunda caída consecutiva, que abre un interrogante sobre la continuidad del "Chocho" Llop al frente del plantel.

Colón (Santa Fe): Alexander Domínguez; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Pablo Ledesma, Matías Fritzler, Mariano González y Tomás Chancalay; Cristian Guanca y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.



Gol: en el segundo tiempo: 38´ Ortiz (C).

Cambios: en el segundo tiempo: en el inicio Joaquín Torres por Rivero (N); 16´ Diego Vera por Chancalay (C); 19´ Christian Bernardi por González (C); 29´ Enzo Cabrera por Sarmiento (N); 31´Alan Ruiz por Correa (C) y 34´ Denis Rodríguez por Sills (N).

Amonestados: Bernardello y San Román (N).

Árbitro: Pablo Chavarría.

Estadio: Newell's (Rosario).