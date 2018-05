Racing no pudo alcanzar el objetivo de clasificarse para la Copa Libertadores del año próximo porque perdió el partido que debía ganar, como local ante Colón, que al derrotarlo por 3 a 1, consiguió meterse en la Sudamericana 2019.

Racing estuvo muy flojo en defensa durante el primer tiempo, dio muchas ventajas y Colón las usufructuó. Fue un primer período que no tuvo un claro dominador, ni en el que uno de los dos equipos se pudo hacer dueño del medio campo.

Pero al minuto de juego Racing ya estaba en ventaja y parecía que la noche estaba a pedir de boca para el local, cuyos hinchas además celebraban las convocatorias de Lautaro Martínez y Ricardo Centurión entre los 35 citados por Jorge Sampaoli para la Copa del Mundo.

La conquista racinguista que le dio tranquilidad al local llegó tras un cabezazo defectuoso de Miguel Barbieri y otro aún peor de Guillermo Ortíz que quebró la resistencia del sorprendido Alexander Domínguez.

Sin embargo el "sabalero" no se quedó atrás y le peleó de igual a igual para intentar lograr el empate, algo que consiguió apenas seis minutos más tarde tras una definición de categoría del paraguayo ex Juventus, de Italia, Marcelo Estigarribia.

La visita se mantuvo firme en defensa y controló bien a Centurión, Martínez y un inexpresivo Lisandro López, quienes no pudieron desequilibrar. Tampoco lo pudieron hacer Matías Zaracho ni el "Pulpo" Diego González.

Colón se paró firme atrás y salió rápido en varias oportunidades. Así consiguió el segundo tanto con otra gestión ofensiva sobre la derecha de la defensa racinguista, donde Renzo Saravia era una invitación constante a que lo atacaran, que terminó cuando Marcelo Meli recordó sus orígenes colonistas y anotó para los santafesinos, pero claro que luciendo la camiseta de la "Academia".

En el segundo tiempo el ingreso en el local de Augusto Solari por el mencionado Saravia le dio mayor vértigo por derecha al local. Pero en la contra Colón seguía siendo peligroso y ya a los 8 minutos el arquero Juan Musso salvó a Racing frente a Cristian Bernardi, que quedó mano a mano en un rápido contraataque.

Sobre el cuarto de hora el local dispuso de una de las acciones más claras para igualar cuando tras un centro de Solari llegó el posterior cabezazo de Lautaro Martínez que se fue por encima del travesaño.

Racing lo siguió buscando con muchos centros al área, pero se encontró con un excelente trabajo del arquero ecuatoriano Alexander Dominguez, que tuvo un par de buenas y decisivas intervenciones.

Colón aguantó el resultado a favor con una férrea defensa, apoyado en un medio campo donde lució el ex Racing Adrián Bastía, que además de la ovación del público, recibió una camiseta enmarcada y una plaqueta por su paso por el club de Avellaneda. Y Racing terminó recurriendo al fervor y a las ganas más que al fútbol, pero eso le resultó fatal porque terminó sucumbiendo ante el buen contraataque del conjunto dirigido por Eduardo Domínguez.

Y a los 37 minutos este factor terminó de desencadenar la salida de Racing de la Libertadores del año próximo y el ingreso de Colón, cuando el habilidoso delantero Javier Correa arrancó desde la mitad de la cancha una gran acción individual en la que a pura gambeta neutralizó a cuatro rivales para convertir el tercer tanto de los santafesinos.