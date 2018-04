Chacarita cayó este domingo en su estadio ante Colónpor 2 a 0 y quedó al borde del descenso, en partido correspondiente a la vigesimotercera fecha de la Superliga de Primera División de fútbol, pérdida de categoría que se consumará mañana si Vélez Sarfield iguala en su cancha ante San Lorenzo de Almagro.

Los tantos de Colón fueron anotados por el paraguayo Marcelo Estigarribia, a los 18 minutos del primer tiempo, y Javier Carrea, a los 30 del mismo período, goles que además de decretar el descenso de Chacarita marcó la salvación de Patronato de Paraná y Tigre.

El primer tiempo mostró a dos equipos que se analizaron mucho durante los primeros minutos y que no apostaron por ir al ataque de entrada.

Sin embargo, a los 18 minutos el mediocampista Marcelo Estigarribia puso adelante en el marcador al conjunto santafesino tras una jugada de contragolpe.

El gol en contra lo sintió el combinado local y le dejó el control del partido a su rival que aprovechó su poderío ofensivo para aumentar la diferencia y dejar sin reacción al "Funebrero".

Durante el segundo tiempo, Colón manejó el trámite del encuentro debido a la diferencia a favor, mientras que el local intentó revertir el resultado adverso, pero no tuvo ideas para llegar al arco rival.

En la próxima jornada, Chacarita visitará a San Lorenzo, en tanto que Colón de Santa Fe recibirá a Patronato de Paraná.



Síntesis



Chacarita: Pedro Fernández; Hernán Petryk; Germán Ré, Federico Rosso y Gian Croci; Nahuel Menéndez, Federico Vismara, Emmanuel Martinez y Juan Manuel Imbert; Matías Rodríguez y Mauro Matos. DT: Sebastián Peña.



Colón: Alexander Dominguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Matías Fritzler y Facundo Silva; Tomás Chancalay, Alan Ruiz y Marcelo Estigarribia; y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.



Goles: 18m. Marcelo Estigarribia (C), 30m. Javier Correa (C).

Cambios: Lucas Alvarez Morinigo por Hernán Petryc (CH) y Elías Alderete por Emmanuel Martínez (CH), 19m. Cristian Guanca por Alan Ruiz (C), 21m. Joaquin Ibáñez por Matías Rodríguez (CH), 33m. Mariano González por Tomás Chancalay (C), 43m. Adrian Bastía por Facundo Silva (C).

Amonestados: Vismara (CH), Ré (CH), Silva (C).

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Chacarita.