Sin mostrarse como claro dominador, sobre todo en el tramo inicial de la segunda etapa, cuando los venezolanos quemaron las naves en pos de un descuento en el marcador global, Colón siempre tuvo en claro su objetivo: no complicarse y mantener el balón siempre alejado del internacional ecuatoriano Alexander Domínguez.

Y con eso le alcanzó y sobró al equipo dirigido por Eduardo Domínguez para no pasar zozobras y recortarle toda chance de recuperación a su rival.

Inclusive en el primer período, cuando más tiempo tuvo el sabalero la pelota en su poder, Colón pudo marcar con un magnífico remate de media distancia de Matías Fritzler que rebotó en el travesaño.

Pero la única conquista de la noche iba a llegar mucho después, cuando promediaba ya el segundo tiempo y la siempre afinada pegada de Alan Ruiz de un tiro de esquina desde la derecha encontró la cabeza del capitán Germán Conti para quebrar la resistencia del arquero Joel Graterol.

El resto de la noche quedó entonces para la celebración y el regocijo de la parcialidad local, que pobló de luces y color las graderías del muy lindo estadio que tiene el club "rojinegro" de la capital santafesina.



Colón, que está peleando en igualdad de puntaje uno de los dos últimos lugares de la clasificación a la Copa Sudamericana del año próximo con su clásico rival, Unión, y Defensa y Justicia, venía de empatar sin goles el pasado fin de semana por ia Superliga, en el mismo escenario del juego de esta noche.

Por su parte Zamora marcha como escolta de Mineros en el campeonato venezolano con 11 unidades, producto de tres victorias y dos empates (ambos de local), al cabo de cinco jornadas.



Y la fiesta fue completa para la falange colonista cuando a 10 minutos del final ingresó el experimentado Clemente Rodríguez (36 años) por el ex Banfield, Gustavo Toledo, para cumplir con su centésimo partido en el orden internacional, luego de su dilatada trayectoria por Boca y Estudiantes.

Síntesis

Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Matías Fritzler, Cristian Guanca y Pablo Ledesma; Alan Ruiz; Diego Vera y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

Zamora: Joel Graterol; Carlos Castro, Javier Maldonado, Jorge Ignacio González y Erickson Gallardo; Gustavo Rojas, Christian Makoun, Mayker González y Anthony Uribe; Oscar Hernández y Danny Pérez. DT: José Alí Cañas.

Gol: En el segundo tiempo: 24m. Conti (C).

Cambios: en el segundo tiempo: Al comenzar José Pinto por Makoun (Z), 15m. Antonio Romero por Rojas (Z), 19m. Cristian Bernardi por Leguizamón (C), 28m. Rodolfo Marcano por Gallardo (Z), 31m. Facundo Silva por Guanca (C) y 36m. Clemente Rodríguez por Toledo (C).

Amonestados: Jorge González (Z).

Cancha: Colón.

Árbitro: Jonathan Fuentes (Uruguay).