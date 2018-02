La rápida ventaja le dio tranquilidad al equipo santafesino, pero aún así repartió el dominio del balón en la primera etapa y, del mismo modo que pudo aumentar, también corrió riesgos en su arco: allí se destacó Domínguez, que le sacó un muy buen remate a Gallardo con destino de gol en la maniobra saliente.

En el complemento, el conjunto santafesino acentuó su superioridad, no pasó peligro en su valla y generó distintas opciones para sacar más diferencia, aunque recién lo pudo hacer a cinco del final con un preciso cabezazo de “Viruta” Vera.

Colón participa por tercera vez en la Sudamericana tras alcanzar la segunda ronda en 2003 y 2012. En la primera ocasión, el equipo entonces dirigido por Edgardo "Patón" Bauza eliminó a Vélez y luego fue despedido con Boca.

En la segunda, bajo la dirección de Roberto Sensini, superó a Racing y después cayó ante Cerro Porteño en Paraguay, donde jugó su último compromiso internacional de carácter oficial.

El Sabalero, que así volvió a una competencia continental después de seis años (y lo hizo cosechando su primera victoria fuera de Santa Fe), tiene como objetivo consumar su mejor actuación histórica en la Sudamericana, amparado en un buen presente en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

La revancha será el 6 de marzo en el Cementerio de los Elefantes, Santa Fe, donde buscarán cerrar la faena y avanzar en el torneo.



Síntesis

Zamora FC: Joel Graterol; Kevin de la Hoz, Cleiderman Osorio, Oscar Hernández y Mayker González; José Pinto, Christian Makoun, Eriksson Gallardo y Gustavo Rojas; Danny Pérez y Anthony Uribe. DT: José Alí Cañas.

Colón (Santa Fe): Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Pablo Ledesma, Adrián Bastía, Cristian Guanca y Christian Bernardi; Diego Vera y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.



Goles: En el primer tiempo: 5m Javier Correa (C). En el segundo tiempo: 49m Diego Vera (C).

Cambios: en el segundo tiempo, 13m Alan Ruiz por Bernardi (C); 18m Antonio Romero por Gallardo (Z); 24m Mariano González por Correa (C); 25m Jorge Páez por Rojas (Z); 33m Marcelo Estigarribia por Bastía (C) y 34m Ángel Osorio por Makoun (Z).

Amonestados: Rojas, Pérez (Z); Ruiz (C).

Árbitro: Arnaldo Samaniego (Paraguay).

Estadio: "La Carolina", de Barinas.