Olimpo de Bahía Blanca cayó como local por 3-0 ante Colón de Santa Fe y se complicó en la tabla de descenso de la Superliga del fútbol argentino, en encuentro por la 19na fecha del torneo.



En el primer tiempo ambos equipos no generaron situaciones de peligro, lo que marcó la justa igualdad en la que terminó la etapa.



Pero en el segundo tiempo el Sabalero consiguió los espacios que le permitieron golear al equipo bahiense, con tantos convertidos a los 21 y 37m por el delantero Javier Correa, y en tiempo de descuento por Christian Bernardi.



Olimpo con solo 12 puntos se ubica anteúltimo del campeonato e integra el batallón de equipos que dejarían la divisional (junto a Chacarita, Arsenal y Temperley).

Colón en cambio llegó a las 28 unidades y entró en zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2019.



En la próxima fecha, la vigésima, Olimpo viajará a la ciudad de Buenos Aires para medirse el sábado 17 de marzo a las 17:45 en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo; y Colón recibirá en su estadio a Lanús el viernes 16 de marzo a las 21:15.

Síntesis

Olimpo: Jorge Carranza; Leandro Lacunza, Renzo Ramírez, Matías Cahais y Nicolás Pantaleone; Emiliano Telechea, Lucas Villarruel, Franco Bellocq y Ezequiel Vidal; Franco Troyansky y Luis Vila. DT: Christian Bassedas.



Colón: Alexander Domínguez; Germán Conti, Guillermo Ortìz, Gustavo Toledo y Gonzalo Escobar; Matías Fritzler, Alan Ruiz, Christian Bernardi y Tomás Chancalay; Cristian Guanca y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el segundo tiempo: 21m Javier Correa (C), 37m Javier Correa (C) y 46m Christian Bernardi (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Adrián Bastía por Guanca (C), 23m Facundo García por Troyansky (O), 24m Maximiliano Fornari por Vidal (O), 29m Ramón Lentini por Vila (O), Marcelo Estigarribia por Chancalay (C), 42m Diego Vera por Correa (C).

Amonestados: Ramírez, Tellechea, Bellocq (O); Ortiz (C).

Arbitro: Darío Herrera.

Cancha: Roberto Carminatti, de Olimpo de Bahía Blanca.