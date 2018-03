El golazo que el árbitro no dio

Colón tuvo en el primer tiempo la posesión del balón y contó con las aproximaciones más claras, como remates de Pablo Ledesma, Alan Ruiz y Tomás Chancalay que no tuvieron el destino deseado, y con un cabezazo de Jonathan Galván que 'descolgó' Marcos Díaz.

Sobre el cierre respondió Huracán con un gran disparo de adentro del área de Ricardo Noir que tapó increíblemente Alexander Domínguez.

En el inicio del complemento insistió Colón y se aproximó con otro disparo de Ruiz que se fue sobre el travesaño.

Pero a diferencia de la primera mitad Huracán se adelantó en el terreno y llegó con un remate de Andrés Chávez que contuvo Domínguez con esfuerzo y con otro de Mauro Bogado sobre el horizontal.

Sobre el final lo volvió a buscar el local -Díaz se lució ante un par de remates- pero no pudo hacer la diferencia.

Y a los 48m. se dio una jugada insólita cuando Bogado, desde la mitad de la cancha, puso la pelota por sobre Domínguez pero Tello no convalidó el gol al haber pitado el final antes del disparo del hombre de Huracán.



Síntesis



Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Jonathan Galván, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Matías Fritzler y Mariano González; Pablo Ledesma, Alan Ruiz y Tomás Chancalay; Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

Huracán: Marcos Díaz; Carlos Araujo, Carlos Matheu, Martín Nervo y Pablo Alvarez; Israel Damonte y Mauro Bogado; Ignacio Pussetto, Nicolás Silva y Ricardo Noir; Andrés Chávez. DT: Gustavo Alfaro.



Cambios: En el primer tiempo: 36m. Cristian Chimino por Álvarez (H). En el segundo tiempo: 13m. Cristian Bernardi por González (C), 19m. Diego Vera por Chancalay (C), 22m. Diego Mendoza por Pussetto (H), 30m. Nazareno Solís por Noir (H) y 37m. Nicolás Leguizamón por Ledesma (C).

Amonestados: Ruiz, Escobar, Chancalay (C); Matheu, Araujo, Mendoza (H).

Árbitro: Facundo Tello.

