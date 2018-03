Por Horacio Pascuariello

@cronicapesca

Envuelta en relatos de legendarias pescas, y amores valientes, esta pintoresca ciudad llena de historia es sede de uno de los eventos más importantes del mundo, y cada año redobla la apuesta haciendo insuperables sus records. Ubicada estratégicamente en un punto equidistante a las grandes urbes de nuestra Mesopotamia logra convocar a miles de turistas con su Fiesta Nacional del Surubí, la cual en la próxima edición a llevarse a cabo entre el 23 y el 29 de abril, seguramente superara las 996 embarcaciones participantes del año anterior, pasando a ser La “Fiesta de las Mil Cincuenta Lanchas”.

Debido al prestigio, orgullo, e importantísimos premios que otorga a quienes logran acceder al podio; los aficionados suelen hacer un reconocimiento previo de las zonas más prometedoras en cuanto al pique para recopilar datos y tener la “precisa” al momento de estar pasando una larga noche de pesca en la inmensidad del Paraná.

Con esta premisa, nuestro amigo y colega Chaqueño Carlos Solís, se acerco a esa localidad invitado especialmente por el Presidente de la CO.MU.PE el señor Samuel “Quique” Caneva con quien tuvo una entrevista exclusiva antes de salir a realizar un relevamiento de muy buenos resultados, y que reflejamos en esta nota.

Embarco en compañía de Adrian Avalos y los guías Rodrigo Giaigischia y Lisandro Barboza para recorrer algunos de los puntos a donde se esperaba lograr capturas de buen tamaño. Así la proa se oriento aguas abajo, para después ingresar a los tranquilos riachos a donde habitualmente el toro del Paraná suele cazar una vez que baja el sol, para lo cual la mejor carnada fueron morenas medianas y cascarudos, utilizando fuertes equipos con reeles rotativos cargados con nailon del 0.40, terminados en anzuelos Mustad y Eagle numero 7/0 y 8/0.

Aunque una de las modalidades que se utilizan para la pesca de esta especie es el trolling, en este caso solo se hizo pesca anclada, y a la espera en las bocas de las lagunas que se forman por la abrumadora vegetación reinante en esos deltas y que le sirven de protección al surubí. Pasaron aproximadamente 15 minutos desde que los aparejos estaban en el agua y ya tuvieron la primera emoción; en la caña de adrian se nota una firme llevada que alcanza a clavar, pero desafortunadamente para el pescador el pez se fue abajo de los carrizales y en esta oportunidad gano él, enredando la línea entre las raíces y palos del fondo. Así comenzó una seguidilla de piques errados, por no dejarlo comer lo suficiente y pegar el cañazo fuera de tiempo, y otros concretados una vez que se agudizaron los reflejos, y que dejaron felices instantáneas, poderosos sapucai, y caras felices.

Se lograron 6 estupendas piezas que de haberse logrado en pleno torneo disputarían los primeros puestos, ya que midieron entre 75 cm y 1.05 metros, como corresponde regresaron a su hábitat natural a la espera de volver a tenerlas presentes en la noche certamen y dejando muy conformes a nuestros amigos llegados desde la provincia del Chaco. Para ver este relevamiento completo ingresa a www.losamigosdelapesca.com.ar

Noticias

Pejerrey en la Brava

El próximo domingo 18 de marzo de 10 a 14 horas se llevara a cabo el Concurso de Pesca en la laguna La Brava, Flecha de Plata, Pejerrey de Mayor Peso con el auspicio de la Municipalidad de Balcarce e importantes premios, no te lo pierdas.

Radio

Saludamos a nuestro amigo Julio Quiroga por el comienzo de una nueva temporada de Pasión Por la Pesca. Todos los lunes a partir de las 21 hs desde Escobar por Fm Líder 98.9, también a través de www.fmlider.com.ar

Arranco el debate

Reanudo sus actividades Adyppesca, la Asociación de Dirigentes y Periodistas de Pesca, de la cual Crónica Pesca es miembro. Este nuevo periodo tiene en el organigrama muchos temas a tratar siempre orientado en la problemática y defensa de los recursos naturales. Para comunicarte escribí a: adypesca@gmail.com

Pique

LAGUNAS

Salada de Madariaga. Para ponerla primero en la lista de arranque de temporada, además con la posibilidad de sacar algunas tarariras también. La pesca de pejerrey es muy buena pero siempre buscando los claros para tirar las boyas y evitar enganches incómodos. Se llega bien a la cuota con pejerreyes de entre 25 y 28 cm, hay que navegar con cuidado no conocemos la laguna.

Altos Verdes. Ya asomaron los pejerreyes y de buenos portes, pocos, cuesta, no se regalan pero se ya se dan . También hay lisas de todos los portes, con paciencia alguna se da.

Chis-Chis. Tiene pejerreyes, los primeros días frescos tientan para probarlos. Hay que elegir los días de más viento para tener éxito.

Tablillas. Similar panorama a su hermana Chis Chis, hay que buscar los pejerreyes bien arriba.

El Burro. De a poco se despiertan los pejerreyes, hay chicos y medianos. Lo mejor por ahora son las tarariras que las hay de todos los tamaños y para intentar sacarlas con cualquier tipo de carnada y señuelos.

La Boca. Ex San Lorenzo. Se dan pejerreyes en las horas más frescas y con viento suevas. De fondo se pueden lograr carpas, también dientudos y lisas que estas especialmente en la zona del puente Pezoa.

Manantiales de Iriarte. Recomendable para probar una pesquita de tarariras, hay de todos los tamaños. Recomendamos hacer pesca y devolución, también hay que probar con carnadas.

Adela. Otra de las del corredor de ruta 2 que puede dar tarariras con carnada, y algunos pejerreyes en las horas más frescas y con viento.

Salada de Monasterio. Una laguna a la cual hay que tener en cuenta el clima antes de ir aunque el camino está mucho mejor. La mejor pesca que podemos hacer es la de carpas de fondo, hay que probar con masa.

Vitel. Hay tarariras, es importante probar durante las horas de menos calor. También de fondo se pueden dar junto con bagres y carpas, recomendamos probar en el canal. Pejerreyes chicos y medianos por ahora que están a pleno.

Las Barrancas. Por ahora mejor para la pesca de tarariras, hay que probar cerca de los sectores de más vegetación con señuelos o carnadas. Pejerreyes embarcados, pero hay mucho dientudo.

Chascomus. Irregular para los pejerreyes, por ahora pocos y chicos en horas más frescas, con calor casi no aparecen, hay buenas tarariras y carpas especialmente a fondo.

Chasico. Siguen las buenas noticias de esta impresionate laguna, ya están activos los pejerreyes de todos los tamaños, el único dato a tener en cuenta es los más grandes están bastante abajo, casi a fondo.

Lobos. Una fuerte baja del nivel y las pocas lluvias atentan contra su fauna ictícola, habrá que esperar a que vuelva a un nivel lógico y que sea resembrada de pejerrey. Si tiene un metro de profundidad es mucho.

La Brava. Envuelta en un paisaje bellísimo da para pasar unos días ahí o un fin de semana de vacaciones y de paso pescar. La característica es buscar los pejerreyes con líneas más profundas, paternóster o chiripa. Hay pejerreyes medianos, mucho dientudo que molesta y lindos bagres.

Blanca Grande, Olavarría. El pique de pejerrey no está firme pero algunos se logran, y de medida con algunos de mejor tamaño. También se pueden buscar carpas en la zona del arroyo adonde también hay tarariras.

La Soraida. Vuelve esta laguna para la pesca de pejerrey, hay que salir temprano y garetear embarcados para lograr lo mejor. También tiene buenas tarariras lleven sus equipos de spinning.

Mar Chiquita. Albufera. Se destaca por la pesca de lisas de variados portes, también hay mucha actividad de pejerreyes, para visitarla todo el año, solo es importante tener viento para el éxito de la salida.

Tupungato. Con el calor los bagres y dientudos se llevan las líneas de tres boyas para todos lados y con cualquier carnada, hay que elegir los días más frescos, de todas formas es una laguna bien poblada de pejerreyes. Esta abierta los fines de semana.

Kakel Huincul. Para recomendar a quien le guste la pesca de tarariras con señuelos o mosca. Hay que buscarlas embarcados y evitar las horas de mayor temperatura, por nuestra salud y por que las tarariras no comen, lo mejor es al amanecer o el atardecer y si te quedas desde el muelle de noche se puede dar alguna linda pieza.

Rocha. Está muy baja y hay que ingresar caminando para buscar profundidad y tirar las líneas, de todas formas esta bueno el pique de tarariras, y a pesar de esta anomalía no se registraron mortandad de peces tal vez porque el rio Salado que lo atraviesa lo sigue alimentando.

Gómez. Junín. Seguramente volverá a ser la laguna de la temporada, ya se dan buenas pescas de pejerreyes y de excelentes tamaños, siempre y cuando este oxigenada el agua por el viento, si no se corta el pique.

Agustina. Una laguna estupenda, que está dando excelentes tarariras y pejerreyes con el clima más fresco del día, están bien arriba.

Indio Muerto. Hay tarariras de distintos tamaños, también carpas de fondo pero esta difícil navegar así que les sugerimos consultar antes de ingresar.

Sauce Grande. Una laguna que tuvo una temporada estupenda y dio pesca en verano, ahora hay que buscar zonas tranquilas para poder tirar la línea porque hay mucho turismo todavía, por el calor sale mucho dientudo.

Mar Chiquita. La pesca en la albufera siempre es tentadora y pinta muy bien en marzo. Hay lisas y salen a flote utilizando la panza de lisa coloreada o peceto. También en la salida se puede combinar la pesca de pejerreyes que salen con paternóster. Los lenguados están a pleno también para hacer un combo completo.

RIOS

Rio de la Plata. Relevamiento semanal de pesca en los diferentes espigones de Ensenada Barragan y de Berisso. Tuvimos una semana muy importante en los espigones de nuestra querida región de Punta Lara, en lo que concierne al Club Universitario aquí la pesca no ha sufrido mejoría alguna con respecto a las distinta variedad de especies de verano , solo boguitas chicas y medianas, alguna que otra variada chica de piel y nada más, en lo que concierne a los espigones del Municipalizado y Rio de La Plata la misma ha sido muy importante en lo que respecta a la variada de piel, si se registraron muy lindas carpas de buen peso tanto con maíz como con masa, en cuanto al doradillos algo disperso, se capturaron muy pocos , lo más importante sigue siendo la pesca de bogas que en su mayoría eran medianas y algunas grandecitas, en cuanto a las lisas en el cajón de los diferentes pesqueros ha sido por demás importante con lisas extraídas a flote sobre el propio cajón de pesca, extracciones importantes en cuanto a la calidad de la misma entre los dos kilos a dos kilos y medio pasaditas encarnando con lombriz, en lo que concierne a las pesca tanto del espigón de la Toma Base Naval de Rio Santiago e Isla Paulino fue algo mejor que el resto de los espigones mencionados con extracciones de muy buenos portes de carpas con masa, algunas bogas importantes de aproximadamente dos kilos a tres kilos de peso con salamín, masa y maíz, se registraron algunas extracciones de dorados con el sistema trolling y con carnada , en cuanto a la variada de piel pobre y de baja calidad con porteños y bagres amarillos.

Paraná Guazú. Por Luis María Bruno. Recorrí el Guazú el fin de semana y estuve en varios puntos donde el pique suele ser de bueno a muy bueno, me encontré con una temperatura de unos 28 grados a las 7 de la mañana en el agua y note que no estaba clara tenía bastante barro en suspensión. En cuanto al pique en si no hay muchos cambios se dio para grandes carpas de tres a cinco kilos, con cantidad de armaditos de 800 gramos hasta los dos kilos, boguitas que promediaron de los 500 gramos al kilo y medio en los mejores de los casos, bagres blancos de hasta el kilo de peso. Con artificiales o carnadas naturales hay días que se dan tarariras y algunos dorados aunque no está fácil dar con ellos. A nuestro regreso el guardacostas 22 de Prefectura estaba en la zona de los muelles de los pantanos realizando inspecciones a todas las embarcaciones que pasaban en la zona, las que no paran son seguidas por motos de agua de Prefectura. Desde los muelles y costas se logran boguitas muchas de 500 gramos al kilo, algunas carpas grandes, bagres blancos, algunos paties chicos y mucha cantidad de armaditos, lo más común de ochocientos gramos a los dos kilos. Isla Botija / Puerto Constanza. Lo mejor de la botija pasa por la pesca de tarariras en las salidas de los arroyos variados armados de hasta los dos kilos y algunos bagres blancos. Pasaje Talavera. El fin de semana recorrí parte del Talavera con respuestas de mucha cantidad de descarnadores o llamadas marietas, con algunas capturas de boguitas las más comunes de los 500 gramos a kilo de peso, carpas grandes, bagres, algunos paties y muchos armados.

Isla La Paloma. En la zona de la Paloma el fin de semana pudimos dar con gran cantidad de boguitas de hasta los ochocientos gramos realizando encarnes de maíz hervido con maza de ajo, bagres blancos de hasta el kilo de peso, algunos paties chicos y muchos armaditos.

Rio Gutiérrez. Muchos armaditos chicos, algún lindo paties se da mayormente con anguila, esporádicas capturas de doradillos y tarariras.

Paraná Bravo. Boguitas chicas y alguna puede rondar el kilo y medio a los dos kilos, armaditos chicos con algunos de hasta los dos kilos, algunos paties se da y lindas carpas. Dorados y tarariras hay días en que se puede dar con esta especies pero no están fáciles y para todos los días, con morenas y anguilas se puede realizar intentos con los grandes paties o surubí.

Arroyo Brazo Largo. Especies de piel de portes menores como bagres amarillos y blancos, algunos armaditos y paties, alguna carpa, propicio para buscar tarariras por la zona, de costa recomendamos el camping El Lavarropas.

Paraná de Las Palmas Zona Zarate – Campana. Tanto de costa como de embarcado se pueden dar capturas de algunas bogas aunque la mayoría son chicas, alguna carpa de buen porte, bagres blancos y mucha cantidad de armaditos chicos es la constante del Palmas. El agua con alta temperatura.

Canal Alem I y II Sección. Algunas tarariras más que nada por la noche, bagres amarillos y algunas boguitas chicas.

Carabelas. Tarariras por las noches, alguna boguita chica y bagres amarillos. Recordamos de devolver al agua todas las especies que no se utilicen para consumir.

Cuenca del Salado. Informe del Pesquero Don Eduardo. La variada de fondo sigue muy productiva. Bajó un poco el tamaño de las carpas, pero siguen presentes los patíes de todos los portes. De noche salen los más grandes. El pejerrey sigue saliendo a la mañana, utilizando elementos adecuados para el Salado y caminando la costa del río. Pasando los cables de alta tensión se hicieron las mejores capturas. Como dijimos en informes anteriores utilizar como carnada mojarras chicas y rematas con camarón. Los que trabajan y buscan, se van premiados con 15 o 20 piezas. A flote usar boyas pequeñas, las líneas de laguna no sirven, el pejerrey tiene bastante comida y ante la menor resistencia larga el cebo. Las lisas se ven andar, pero siguen muy esquivas. Este informe puede variar por las condiciones climáticas y el estado del río.

La Paz. Semana con pocas salidas, pero el pique sigue regular, con buena cantidad de dorados, la mayoría chicos y medianos, cachorros y mucha variada, como chafalotes, bogas, manduvas, rayas y patíes. Se pescó en todas las modalidades. Les recordamos el próximo 7 de abril se realizará una nueva edición de la Fiesta del Surubí entrerriano, con fabulosos premios. El río está en lenta bajante en los 5,18 mts., el agua semi clara en los 26º de temperatura.

Chaco. Por Daniel Quinteros. Una semana que no se presenta propicia para los fanáticos de los artificiales, la falta de claridad del agua y un fuerte repunte en el nivel del rio Paraná es un punto en contra. Aún así se han logrado capturas de surubíes sobre la Isla del Cerrito y también algunos dorados; los fanáticos entienden que el cardumen ha remontado y lo buscan en la zona de la Isla Toledo adonde se han capturado algunos surubíes con carnada y a la deriva, los que optaron en ir aguas abajo no han tenido mayores respuestas, solo algunas bogas, armados y muchas palometas en la variada.