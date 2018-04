Tras ganarle a Newell's, Boca está a un paso de ser campeón. En caso de que el "Tomba" no gane el viernes, el Xeneize tendrá chances de consagrarse en La Plata contra Gimnasia.

Godoy Cruz juega el viernes a las 21.15 contra San Martín. Lo que pase en ese partido, dependerá mucho para que Boca pueda gritar campeón.

¿Qué necesita Boca para ser campeón? Es clave que Godoy Cruz no gane. Cualquier resultado que no sea victoria le dará a Boca la posibilidad de festejar el título. Claro que para levantar el título deberá además vencer al Lobo, que ya no pelea por nada.

Godoy Cruz con el triunfo se asegura seguir con posibilidades de campeonar. Si consigue un empate, tendrá que esperar que Boca no gane en La Plata para poder pelear en la siguiente fecha.

En el caso de San Lorenzo, para seguir teniendo chances, debe ganar a Patronato en Paraná y que Gimnasia no pierda este domingo.