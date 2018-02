Independiente consiguió en Santa Fe su primera victoria en el año, luego de ganarle a Colón por 1 a 0 en el marco la decimocuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



El equipo de Avellaneda volvió a contar con un penal como visitante en el torneo local después de dos años, tres meses y 18 días y el delantero Leandro Fernández

lo transformó en gol a los 27 minutos del segundo tiempo para decretar el triunfo.



Así, el Rojo llegó a los 25 puntos y quedó a ocho de Boca, el líder, y de momento en zona clasificatoria a la Copa Libertadores 2018, en tanto que los santafesinos soportaron su cuarta derrota al hilo y siguen clavados en 20 unidades.



Los primeros 45 minutos resultaron entretenidos, con un ida y vuelta constante y con ambos conjuntos buscando el arco contrario, aunque con distinto repertorio.



Los dirigidos por Ariel Holan apostaron a un juego más elaborado y los conducidos por Eduardo Domínguez intentaron ser más rápidos y directos a la hora de atacar, pero al igual que a los de Avellaneda los locales tuvieron poca precisión de los últimos metros.



Párrafo aparte para dos penales que no sancionaron a favor de Independiente, a los siete por una entrada desde atrás de Gonzalo Escobar a Jonathan Menéndez y a los 24 cuando Germán Conti desvió sobre la línea un remate de Leandro Fernández y la pelota tocó en su brazo.



Comparado con sus dos primeras presentaciones oficiales en el semestre, empate con Rosario Central y derrota ante Estudiantes La Plata, el "Rojo" esta vez no jugó bien ni mereció ganar pero en el fútbol no siempre sucede lo que tiene que suceder. El gol nació de una falta de Lucas Ceballos a Jonathan Menéndez, de buen juego en su debut tras su arribo de Talleres de Córdoba.



Colón mejoró sobre el final por lo que el empate hubiera sido lo más justo porque en ningún pasaje del encuentro hubo un predominio claro de un equipo sobre otro.



El "Sabalero" lo pudo empatar, estuvo incluso más cerca que el "Rojo" de convertir el segundo, y sobre el final metió en su campo al flamante campeón de la Copa Sudamericana pero no pudo encontrar los espacios ni la jugada clara.



Por la décimoquinta fecha de la Superliga, Colón visitará a Newell’s el viernes desde las 21.15 en tanto que el "Rojo" postergará su compromiso con San Lorenzo porque el miércoles 14 enfrenta a Gremio en Porto Alegre por la ida de la final de la Recopa Sudamericana.