El entrenador de Racing se mostró autocrítico en la noche del jueves, pese a la goleada por 4 a 0 que su equipo le propinó a Vasco da Gama, de Brasil, para encaramarse en la cima del grupo 5 de la Copa Libertadores, al afirmar que a la "Academia" le falta "regularidad cuando juega de visitante".

"En los primeros minutos del partido no tuvimos la tranquilidad para sostener la

tenencia. Lo pudimos hacer recién con el correr de los minutos, y ya a partir del tercer gol fuimos inteligentes para manejar los tiempos", comenzó su dilatada charla con la prensa el "Chacho".

"Lo que pasa es que nosotros ponemos mucha gente con características ofensivas y es clave entonces tener las líneas juntas, porque el equipo genera situaciones de gol casi naturalmente a partir de esa idea de juego. Pero después debemos estar bien parados, porque tomamos riesgos", apuntó.

Esa falta circunstancial de equilibrio se debe al afán ofensivo que siempre muestra "su" Racing. "Pero nadie nos asegura los resultados, aunque siempre vamos a ir a buscar todos los partidos. Pero insisto en que debemos que ser más regulares, sobre todo de visitantes. Hay que ser el mismo equipo siempre", remarcó.

"Pero reconozco que también me gusta mucho que pensemos siempre en el arco rival, y prueba de ello es que permanentemente queremos recuperar la pelota cuanto antes para poder generar más situaciones de gol", refirió. "Por eso este envión anímico que nos da esta goleada a Vasco da Gama es importante para lo que viene. Y sobre todo porque en la Superliga, no me canso de repetirlo, nos está costando de visitante", concluyó un Coudet muy autocrítico aún en la victoria.