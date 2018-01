Eduardo "Chacho" Coudet, técnico de Racing, se mostró autocrítico al reconocer que su equipo jugó "mal" tras la derrota por 2-1 ante Unión de Santa Fe, por la decimotercera fecha de la Superliga, en su debut oficial en la "Academia". "Esta noche jugamos mal, no ejecutamos nada de lo que venimos haciendo en las prácticas", declaró el DT del conjunto "albiceleste" luego de la caída de su equipo en condición de visitante.



"Todos los puntos de hoy son a mejorar, no me gustó para nada lo que hicimos", insistió en su análisis sobre el rendimiento de sus dirigidos. "Hay que trabajar en la generación de juego, es algo que no tendría que ser un problema para nosotros", agregó. "Dijimos que queríamos poner un equipo con el que la gente se sienta identificada y no lo logramos para nada porque no tuvimos intensidad y no sostuvimos la presión en ningún momento", continuó.



Respecto a las cuestiones tácticas que tiene que mejorar su equipo de cara a los compromisos venideros, el "chacho" admitió que tiene que seguir trabajando "mucho", a la vez que insistió en que lo mostrado en la noche del domingo por su equipo "no se puede repetir".

"Tenemos que trabajar mucho y con la idea que lo de este partido no se puede repetir, A veces uno se va completo por lo que hizo y hoy no podemos sentir eso. No fue el equipo que quiero. Esto no puede suceder", dijo. Por último, dejó en claro que "mostrar más intensidad y huevos" es una de las cosas que tendrá que mostrar su equipo en el resto de la Superliga.



"No pasa por un tema de juego, sino por mostrar más intensidad y huevos. No me voy bien y los jugadores seguramente tampoco lo sientan así", concluyó Eduardo Coudet.

A su tiempo, el arquero Juan Musso, quien cumplió una muy buena actuación y le contuvo un tiro penal a Lucas Gamba, minimizó su labor y afirmó que "cuando el equipo pierde no se puede pensar en la parte individuall, ésto es un grupo. Hay que mejorar. Nos falto intensidad, hay que trabajar. Sabemos dónde estamos, ésto es Racing, los tiempos no son como uno quiere porque estamos en un grande".