El entrenador de Racing, Eduardo Coudet, aseguró que su equipo jugó "mal" en la derrota ante Defensa y Justicia por 3-2, por la 23ra. fecha de la Superliga Argentina de fútbol (SAF).



"Jugamos mal, no me gustó nada lo que hicimos hoy. Cometimos errores y los pagamos con la derrota", afirmó Coudet.



"Nos venían costando los arranques, no sé por qué nos sucede esto, y hoy fue en los dos tiempos. Son errores que nos cuestan puntos. Y a nosotros no nos sobran", agregó.



Coudet, visiblemente molesto, admitió que su equipo "debe corregir muchas cosas", de cara al encuentro del jueves frente a Vasco Da Gama de Brasil, por la tercera fecha del grupo E de la Copa Libertadores.



"Tenemos que pensar en el partido del jueves. Hay que mejorar mucho y dejar de cometer errores", sentenció.