El anuncio de la desafección de Sergio "Chiquito" Romero de la lista de 23 jugadores que, comandados por Jorge Sampaoli, van a representar a Argentina en Rusia 2018, despertó a muchos saber la curiosidad por saber más de la lesión del arquero del Manchester United de Inglaterra.

Según se anunció oficialmente, Romero sufre un "bloqueo articular de la rodilla derecha". Enterate de qué se trata y cuáles son los causales de ese esguince que lo dejó afuera del mundial.

Esta afección consiste en que cuando realizamos un ejercicio en el que esta articulación está presente, lo que hacemos es estirar del todo las piernas para hacer que las rodillas se queden totalmente rectas. Este simple gesto hace que toda la tensión que se acumula en los músculos que estamos trabajando acabe por concentrarse en la articulación. Por ello es importante no bloquearlas y dejar el movimiento a medio hacer.

La lesión puede ser consecuencia de una artritis, que es la inflamación de las articulaciones de los huesos y que en determinadas ocasiones, puede provocar deformidades en la misma.



Algunos consejos para evitar el bloqueo de rodillas

Para evitar que esto suceda lo que recomendamos es controlar en todo momento el movimiento que vamos a llevar a cabo a la hora trabajar con las piernas. La premisa principal es evitar bloquear las rodillas.



Para ello es necesario que seamos conscientes en todo momento de ello y que nunca estiremos del todo las piernas. No es necesario que completemos el movimiento. Con dejar las rodillas un poco dobladas servirá, ya que de este modo evitaremos este bloqueo y lo que ello representa.

Seguro que muchos piensan que no pasa nada por bloquear las rodillas al trabajar las piernas. Pues la primera vez y las diez siguientes no, pero poco a poco las rodillas se irán resintiendo y podemos llegar a lesionarlas. Para ello es necesario ser conscientes de ello, disminuir la carga para poder hacer mejor el movimiento.



En último término si no somos capaces de controlar esto, lo mejor es dejar de hacer los ejercicios en los que las rodillas tienden a bloquearse y realizar otros más seguros en su lugar.