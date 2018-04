Defensa y Justicia le ganó a este sábado a Rosario Central por 3 a 1 en Florencio Varela, por la 25ta. fecha de la Superliga argentina de fútbol (SAF), y consiguió así su cuarta victoria consecutiva.



Defensa, que por el momento está séptimo en la tabla de posiciones con 41 puntos, entraría a la Copa Sudamericana y aún tiene chances de clasificarse a la Copa Libertadores.



Los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda vienen con una racha positiva muy buena, ya que le ganaron consecutivamente a Boca Juniors, Racing Club, Independiente y hoy a Central.



El "Canalla", en cambio, acumuló su tercera derrota consecutiva después de perder ante River y Racing, y se ubica en el 18vo. lugar de la Superliga con 31 unidades.



El "Halcón" se puso en ventaja a los 7 minutos del primer tiempo, mediante un golazo de tiro libre de Tomás Pochettino, ex juvenil de Boca, que la clavó en el ángulo derecho del arquero Jeremías Ledesma.



A pesar de que contó con el buen regreso de Néstor Ortigoza, quien no jugaba hace casi dos meses y mostró destellos de su juego, Central no se mostró ordenado y estuvo lejos de empatar en la primera mitad.



En el segundo tiempo, Rosario seguía sin encontrar el camino aunque tenía más la pelota. Defensa presionó la salida del arquero, Fabián Bordagaray aprovechó un error de Ledesma y alcanzó el segundo gol a los 23 minutos del complemento para asegurarles la victoria a los de Varela.



Con las cosas ya definidas, hubo dos goles más. Ciro Rius convirtió el tercero para el local a los 39 minutos, tras una asistencia de Leonel Miranda. Por último, Germán Herrera -que ingresó por Ortigoza- descontó para Central a un minuto de cumplirse los 90.

Síntesis

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nahuel Molina, Alexander Barboza, Lisandro Martínez y Christan Almeida; Andrés Cubas y Mariano Barreiro; Tomás Pochettino; Ciro Rius, Fabián Bordagaray y Horacio Tijanovich.

DT: Juan Pablo Vojvoda.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Paulo Ferrari, Fernando Tobio, Mauricio Martínez y Alfonso Parot; Joaquín Pereyra, Néstor Ortigoza, Leonardo Gil y Martín Lovera; Federico Carrizo; Marco Ruben.

DT: Leonardo Fernández.

Goles: 7m. Pochettino (D) ; ST 23m. Bordagaray (D), 39m. Rius (D) y 44m. Germán Herrera (RC).

Cambios: ST 14m. German Herrera por Pereyra (RC), 24m. Leonel Miranda por Pochettino (RC), 24m. Joel López Pissano por Ortigoza (RC), 28m. Juan Cruz Kaprof por Bordagaray (DyJ) y 31m. Washington Camacho por Lovera (DyJ).

Amonestados: Tobio (RC), Pereyra (RC) y Herrera (RC).

Cancha: Defensa y Justicia.

Árbitro: Ariel Penel.