Juan Martín del Potro prefirió mirar este jueves el lado positivo tras ser eliminado en los octavos de final del torneo de Madrid, asegurando que “puedo levantar aún más mi nivel y es lo que me deja tranquilo”.



El número seis del mundo cayó este jueves ante el serbio Dusan Lajovic 3-6, 6-4, 7-6 (8/6) en su segundo partido en el torneo madrileño.



"Es un rival difícil, que en tierra juega muy bien, su juego me hizo cometer algunos errores fáciles y errores importantes, en el ’tie-break’ sobre todo que fallé muchas derechas en puntos importantes. Fueron algunos detalles que hicieron que ganara él”, consideró Delpo tras el partido.



Pese a la derrota, el tenista argentino afirmó que “siempre hay cosas buenas para rescatar, para mejorar, ha sido mi primer torneo en tierra y jugué dos partidos aceptables”.



"Lajovic en tierra es muy bueno realmente y fue un partido parejo, tengo mucho por mejorar para Roma y Roland Garros, puedo levantar aún más mi nivel y es lo que me deja tranquilo”, añadió. Preguntado por los detalles que tiene que pulir, Del Potro dijo que “un poco más todo mi juego”.



"Hoy justamente en el ’tie-break’ el saque y la derecha que estaba bajo mi control, fallé dos derechas en el 4 iguales, en el 6 iguales, en el 4-0 también, derechas en un tie-break que fueron derechas fáciles, cuando normalmente las meto y puedo ganar los partidos y hoy los fallé y me tocó perder”, explicó.



"Pero haber llegado ahí y tener el control, y que dependa de mí, ha sido bueno, después lo que tengo que mejorar es tratar de no cometer esos errores”, insistió.



Del Potro aseguró que se siente bien y que estos dos encuentros han sido un buen comienzo.

"No es lo mismo estar entrenando que en competencia, por eso, dos partidos pueden ser poco, pero para mí está bien y voy agarrando ritmo”, dijo el tenista, cuya próxima parada será el torneo de Roma.



"Roma es otra oportunidad para seguir sintiéndome bien en tierra, que es quizá la superficie que más dificultad tengo para jugar por los movimientos, porque los puntos son mas largos, porque hay que buscar el ’winner’ una o dos veces más de lo normal, pero estoy bien y ya mañana puedo seguir entrenando y no tengo que preocuparme de nada físico”, afirmó.



Por último, aprovechó la ocasión para asegurar, tras proclamarse el Boca campeón de la Superliga argentina, que “estoy contento con haber salido bicampeón”.

