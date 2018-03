Juan Martín Del Potro, número uno del tenis argentino y sudamericano, avanzó la madrugada del sábado a la final del ATP 500 de Acapulco tras imponerse en sets corridos sobre el alemán Alexander Zverev, por 6-4 y 6-2, e irá en busca del título frente al sudafricano Kevin Anderson.



El tandilense, ubicado en el noveno puesto del ranking mundial de la ATP, mostró un nivel superlativo durante una hora y media para arrollar a Zverev (5), y jugará su segunda final del año, la anterior en Auckland en enero pasado, cuando perdió con el español Roberto Bautista Agut (23).



Delpo irá en busca de su título número 21 y también del octavo puesto del ranking mundial la medianoche del sábado ante Anderson (8), quien le ganó en la otra semifinal al estadounidense Jared Donaldson (59) por 6-3, 4-6 y 6-3.



La Torre de Tandil, de 29 años, había superado en las rondas previas al alemán Mischa Zverev (54), al español David Ferrer (39) y al austríaco Dominic Thiem (6), y elevó su nivel para imponerse en la semi ante el número uno de Alemania, a quien ya le había ganado la anterior vez que se enfrentaron en el circuito, el año pasado en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai por 3-6, 7-6 (7-5) y 6-4.



En el primer set, Del Potro tuvo como gran aliado a su saque y también acertó con la devolución, así en el tercer juego quebró al alemán (2-1), esa ventaja le permitió adueñarse del control del partido para adelantarse 6-4 luego de 46 minutos.



El alemán, de 20 años, solicitó atención médica por una molestia en la rodilla izquierda en el quinto punto del set inicial, aunque después se desplazó con normalidad, sin mostrar signos de dolor.



Del Potro estiró su dominio en el segundo set con su derecha letal y otro quiebre que le permitió adelantarse 2-1, lo que generó el enojo del germano, quien rompió la raqueta y perdió la tranquilidad, porque intuía que el partido se le escapaba.



En ese momento se vio lo mejor del tandilense, quien sacó a relucir su variedad de golpes y se lució con drops, subidas a la red y voleas, todo eso sumado a una precisa devolución que le permitió quedarse otra vez con el servicio de su rival para adelantarse 5-2.



Con su saque, Del Potro no falló y concretó el triunfo en una hora y media cuando cerró el partido con un ace que dejó perplejo al alemán.



"Estoy cansado, pero haré el último esfuerzo. Jugué contra rivales muy exigentes durante la semana y me falta un pasito más", expresó Del Potro, según consignó EFE.



El tandilense jugará la final ante Anderson, un rival al que le ganó las seis veces que se enfrentaron en el circuito: Delray Beach, Viena y Valencia en 2011; Basilea 2012; Washington 2013 y el año pasado en Delray Beach.



"Es un tenista que saca muy fuerte y si está en un buen día le puede ganar a cualquiera. Confío en estar a la altura, estoy teniendo una linda semana y ojalá esto termine bien", concluyó Delpo, campeón del US Open 2009, la Copa Davis 2016, y medalla de bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016.



El abierto mexicano, que se juega sobre superficie dura y repartirá premios por 1.789.445 dólares, sufrió la baja del súper campeón español Rafael Nadal (2), quien decidió no jugar por haberse resentido de la lesión que lo persigue en el psoas-ilíaco de la pierna derecha, que tampoco le permitirá jugar los próximos Masters 1000 de Indian Wells y Miami.



Nadal fue campeón en Acapulco en 2005 y 2013, y el año pasado perdió la final con el estadounidense Sam Querrey (11), quien en la actual edición fue sorpresivamente eliminado en la ronda inicial por el australiano Matthew Ebden (87).



En cuanto a los argentinos que alzaron el trofeo en Acapulco, fueron Juan Ignacio Chela en 2000 y 2007, y Agustín Calleri en 2003. A esa lista quiere sumarse Del Potro, quien de lograrlo sumará el segundo ATP 500 para el tenis argentino en una semana, luego del título de Diego Schwartzman el domingo pasado en Río de Janeiro, tras imponerse en la final sobre el español Fernando Verdasco.