El Rally Dakar no pasará por la Argentina en 2019 y sólo se correrá en Perú, según anunciaron este viernes los organizadores de la tradicional competencia.



En ese contexto, una década después de la irrupción del Dakar por tierras de Sudamérica, hoy quedó confirmada su salida del país para la próxima edición, que será desde el 6 al 11 de enero de 2019, según confirmaron en París los organizadores de la competencia.



El impasse del Dakar se intuía, ya que las negociaciones entre los organizadores de la competencia y las autoridades de la Argentina, un anfitrión histórico y clave para su llegada a Sudamérica en 2009, venían complicadas porque el país no estaba dispuesto a desembolsar la cifra que exigían los organizadores para efectuar al evento.



"Esas cifras dependen de si el país quiere albergar la largada, la llegada o el día de descanso. La primera opción es la más costosa, porque es la que más movimiento genera, unos cuatro o cinco días; después está la llegada, con un movimiento de dos días y, finalmente, el día de descanso", le había explicado David Elli, representante de ASO en la Argentina.



Finalmente, la ASO convocó a algunos medios a una videoconferencia para el pasado lunes 14 de mayo con el director del Dakar, el francés Etienne Lavigne, quien iba a referirse al recorrido de la edición 2019, pero horas después de la invitación la cita fue suspendida y todo hizo prever el final de una era, al menos en un futuro cercano.



En la mañana de este viernes en París, al hacer el anuncio, Lavigne lo resumió así: “Nos han dicho que la coyuntura económica no es buena y que preferían en esta ocasión no recibir al rally, que tenían otras prioridades”.



Chile, otro histórico del rally pero ausente desde la edición 2016, tenía a su fez la negociación ?muy avanzada? para volver a formar parte del recorrido del Dakar, según le habían adelantado a Télam los organizadores hace poco más de un mes.



Desde que el Dakar recaló en Sudamérica, Argentina fue el único país que lo albergó las 10 ediciones y que el que más largadas y llegadas tuvo: las de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, y 2016.



Este año las negociaciones para definir el trazado de la competencia fue un verdadero dolor de cabeza para la ASO y por eso la demora del anuncio: con Argentina la cosa venía difícil, Bolivia ya estaba afuera del calendario y Perú, único país que finalmente albergará la carrera, había

perdido un presidente tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.



“Actuaron con gran profesionalismo y en todo momento dieron la sensación de una gran estabilidad”, señaló Lavigne de Perú, aquel país que en 2014 durante la administración de Ollanta Humala decidió bajarse sorpresivamente a siete meses de la largada del Dakar 2014.



Así, el Dakar 2019 se correrá en gran parte a través del desierto peruano, en la región sur del país, cuyas arenas y dunas recuerdan a los legendarios recorridos de Mauritania.



Lavigne anticipó que a fin de año le exigirán garantías a los candidatos sudamericanos que quieran ser parte del recorrido 2020 y que, en caso de no tenerlas, se reactivarán otras alternativas.



En ese sentido, informó que Argelia es la más avanzada, con lo que la competencia volvería a la tierra en la que nació hace 40 años y que debió abandonar por amenazas terroristas en 2008 cuando tuvo que suspender el rally horas antes de la largada.



A su vez, la organización mantiene contactos con Portugal, Angola y Namibia y están iniciando un acercamiento con Arabia Saudí, en el marco de la apertura y los cambios que lleva adelante el príncipe heredero, Mohamed bin Salman.