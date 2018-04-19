Probables formaciones

Atlético Tucumán: Augusto Batalla; Nicolás Romat o Cristian Villagra; Andrés Lamas, Rafael García y Cristian Villagra o Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta o Alejandro Melo, Rodrigo Aliendro, Nery Leyes o Francisco Grahl y Gervasio Núñez o Favio Álvarez; Luis Rodríguez o Leandro Díaz y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski

Unión: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Luciano Balbi; Diego Zabala, Mauro Pittón, Nelson Acevedo o Julián Vitale y Franco Fragapane; Lucas Gamba o Rodrigo Gómez y Franco Soldano. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Monumental "José Fierro", de Atlético Tucumán.

Hora: 15:30.

Árbitro: Darío Herrera.

Televisión: Fox Sports Premium.