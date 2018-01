El encuentro, de discreto nivel técnico, se disputó en el estadio Padre Martearena. El arquero Augusto Batalla, procedente de River, concretó su estreno en la valla del 'Decano' tucumano y mostró una sobria labor, más allá del tiro desde el punto del penal que le atajó en la definición al marcador de punta Lucas Olaza.

En líneas generales, Atlético lució un poco más suelto y pudo haberse quedado con la victoria durante los 90 minutos.

De hecho, los dirigidos por Ricardo Zielinski tuvieron la chance más clara en el curso del encuentro, con un cabezazo de Ismael Blanco en el travesaño, durante la primera parte.

Talleres, que exhibió firmeza en el fondo con un Juan Cruz Komar prácticamente impasable no tuvo la fluidez necesaria en el armado de juego y penó por la salida del delantero Sebastián Palacios, transferido al Pachuca mexicano.



Síntesis



Talleres: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Javier Gandolfi y Lucas Olaza; Fernando Godoy, Pablo Guiñazú, Emmanuel Reynoso; Jonathan Menéndez, Junior Arias y Juan Ramirez. DT: Frank Kudelka

Atlético Tucumán: Augusto Batalla; Guillermo Acosta, Jonathan Cabral, Rafael García y Cristian Villagra; Rodrigo Aliendro, Gonzalo Freitas, David Barbona; Favio Alvarez; Luis Rodríguez e Ismael Blanco. DT: Ricardo Zielinski



Cambios: En el segundo tiempo; antes del comienzo, Francisco Grahl por Freitas (AT); 16m. Mauricio Affonso por I. Blanco (AT); 20m. Nicolás Romat por R. García (AT); 32m. Gervasio Núñez por Luis Rodríguez (AT); 33m. Fernando Juárez por Ramírez, Mauro Ortiz por J. Menéndez y Marcelo Torres por Arias (T)



Definicion por penales: Atlético Tucumán 4 (convirtieron Barbona, Grahl, Alvarez y Núñez)-Talleres 3 (anotaron Torres, Reynoso y Herrera; Batalla detuvo el disparo de Olaza y Juárez desvió su remate)



Cancha: Estadio Padre Martearena ( Salta)

Arbitro: Fernando Espinoza.